Përleshje në Serbi mes policisë dhe protestuesve që duan zgjedhje të parakohshme

Tragjedia e nëntorit të kaluar shënoi një pikë kthese në irritimin ndaj qeverisë, pasi shumë serbë besojnë se ajo ndodhi për shkak të korrupsionit të dyshuar dhe neglizhencës në projektet infrastrukturore shtetërore.

Nën presion, kryeministri Millosh Vuçeviç dha dorëheqjen në fillim të këtij viti, por Vuçiç vazhdon të mbetet në pushtet.

Kompania hekurudhore e Serbisë ndaloi shërbimin e trenave për shkak të një kërcënimi të supozuar me bombë – një veprim që kritikët e quajtën përpjekje të dukshme për të penguar njerëzit të udhëtonin drejt Beogradit për protestë.

Disa orë para protestës në sheshin Slavija dhe bulevardin Nemanjina të Beogradit, partia e Vuçiçit solli me autobusë mbështetësit e saj nga zona të tjera të vendit, shumë prej të cilëve mbanin bluza me mbishkrimin: “Nuk do ta dorëzojmë Serbinë”.

Ata iu bashkuan mbështetësve militantë që prej mesit të marsit kanë ngritur kamp pranë zyrës së Vuçiçit në qendër të Beogradit.

Vuçiç, partia e të cilit, Partia Progresive – udhëheq një koalicion që zotëron 156 nga 250 vendet në parlament, u tha gazetarëve të shtunën se “fuqi të huaja” të papërcaktuara ishin pas protestës. Ai deklaroi se policia duhet të tregojë përmbajtje, por paralajmëroi se “banditët do të përballen me drejtësinë”.

Vuçiç ka refuzuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe është i vendosur të përfundojë mandatin e tij të dytë, që përfundon në vitin 2027, kur janë parashikuar edhe zgjedhjet parlamentare.

Por kontrolli i tij mbi pushtetin është lëkundur, me kundërshtarët që e akuzojnë atë dhe aleatët e tij për lidhje me krimin e organizuar, dhunë ndaj rivalëve dhe shtypje të lirisë së medias – akuza që ata i mohojnë.

Më herët këtë javë, policia arrestoi disa persona të akuzuar për komplot për rrëzimin e qeverisë dhe ndaloi hyrjen në vend, pa dhënë shpjegim, të disa qytetarëve nga Kroacia dhe një regjisor teatri nga Mali i Zi.