Përplasen tri automjete në autostradën drejt Nishit pranë daljes për Ikea, njëra përmbyset në çati — dy të lënduar
Një aksident trafiku me tri automjete, njëra prej të cilave u përmbys në çati, ndodhi të shtunën rreth orës 18:45 në autostradën në drejtim të Nishit, pranë daljes për Ikea; dy persona u dërguan në Qendrën Urgjente.
Një aksident trafiku, në të cilin u përfshinë tri automjete, ndodhi të shtunën, më 24 tetor, rreth orës 18:45 në autostradën në drejtim të Nishit, pranë daljes për Ikea, siç njofton Newsmax Balkans, duke iu referuar agjencisë Tanjug. Njëri prej automjeteve, sipas këtij raportimi, u përmbys në çati.
Ekipet e ndihmës së shpejtë transportuan dy persona në Qendrën Urgjente në Beograd, siç transmeton Tanjug. Në njoftimin e publikuar nuk jepen të dhëna për shkallën e lëndimeve të dy personave të transportuar.
Po ashtu, në raportimin e Tanjug-ut, që e transmeton Newsmax Balkans, nuk bëhet i ditur shkaku i aksidentit, as nëse qarkullimi në atë pjesë të autostradës u zhvillua me vështirësi pas ngjarjes.
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