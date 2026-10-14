Phillips nxjerr në ankand skulpturën e rrallë të Modigliani-t: «Tête» vlerësohet deri në 35 milionë dollarë
Skulptura në gur gëlqeror e viteve 1911–12, e mbajtur për gati gjysmë shekulli në të njëjtin koleksion privat, do të jetë ndër pjesët qendrore të shitjeve të nëntorit në Nju Jork.
Shtëpia e ankandeve Phillips do të nxjerrë në shitje në Nju Jork nëntorin e ardhshëm një nga veprat më të rralla të Amedeo Modigliani-t: skulpturën «Tête» (1911–12), me vlerësim paraprak nga 28 deri në 35 milionë dollarë, siç njofton ARTnews. Nëse arrin vlerësimin maksimal, vepra do të renditet ndër krijimet tredimensionale më të shtrenjta të artistit italian të shitura ndonjëherë në ankand.
E gdhendur në një bllok të vetëm guri gëlqeror, skulptura paraqet një fytyrë të hollë e të gjatë, me hundën karakteristike të zgjatur dhe një gojë të vogël me një buzëqeshje të lehtë. Ajo i përket serisë së famshme të kokave që Modigliani krijoi në Paris në fillim të viteve 1910, nën ndikimin e Constantin Brâncuși-t dhe të artit afrikan; shumë prej tyre ruhen sot në koleksione të mëdha muzeale, si Metropolitan Museum of Art dhe rrjeti Tate. Artisti besohet se krijoi gjithë jetës vetëm rreth 28 skulptura, prej të cilave kanë mbijetuar 26.
«Tête» del në treg për herë të parë pas gati gjysmë shekulli në të njëjtin koleksion të rëndësishëm privat, identiteti i të cilit nuk është bërë publik. Jeremiah Evarts, nënkryetar i Phillips për Amerikën, e ka quajtur veprën një kryevepër dhe ka theksuar rëndësinë e saj të thellë në historinë e artit, duke e cilësuar daljen e saj në ankand si ngjarjen kulmore të sezonit për skulpturën moderne.
Rekordi për një skulpturë të Modigliani-t mbetet megjithatë larg: në vitin 2010, një tjetër kokë në gur u shit te Christie’s për 52.8 milionë dollarë, ndërsa një tjetër vepër me të njëjtin titull «Tête» arriti 34.3 milionë dollarë në vitin 2019. Rekordi absolut i artistit mbetet piktura «Nu couché» e vitit 1918, e shitur në vitin 2015 për 170.4 milionë dollarë — ndër veprat më të shtrenjta të shitura ndonjëherë në ankand.
Interesi i tregut për Modigliani-n është rindezur dukshëm vitet e fundit: në vitin 2025 një portret i tij u shit në Paris për 31.3 milionë dollarë, trefishi i vlerësimit, duke vendosur rekord për artistin në Francë, ndërsa në fillim të këtij viti një pikturë nudo nga koleksioni i Joe Lewis arriti 63.5 milionë dollarë te Sotheby’s në Londër, rekord europian për Modigliani-n. Ankandi i nëntorit në Nju Jork do të tregojë nëse skulptura do t’i afrohet këtyre shifrave.
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