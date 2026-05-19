☁️
Tiranë 13°C · Vranët 19 May 2026
S&P 500 7,403 ▼0.07%
DOW 49,686 ▲0.32%
NASDAQ 26,091 ▼0.51%
NAFTA 102.43 ▼1.87%
ARI 4,575 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
₿ CRYPTO
BTC $77,100 ▼ -1.28% ETH $2,136 ▼ -2.2% XRP $1.3937 ▼ -1.5% SOL $85.6000 ▼ -0.89%
S&P 500 7,403 ▼0.07 % DOW 49,686 ▲0.32 % NASDAQ 26,091 ▼0.51 % NAFTA 102.43 ▼1.87 % ARI 4,575 ▲0.38 % S&P 500 7,403 ▼0.07 % DOW 49,686 ▲0.32 % NASDAQ 26,091 ▼0.51 % NAFTA 102.43 ▼1.87 % ARI 4,575 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980 EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
19 May 2026
Breaking
A ishte Uran Ismaili faktori kyç që nuk u pranua Fatmir Limaj në listë?- Përgjigjet nënkryetari i PDK-së CEC publishes lists of 902 certified candidates for deputies Thaçi’s lawyer criticizes Special: No defense complaint has been accepted in 5 and a half years Was Uran Ismaili the key factor in Fatmir Limaj not being accepted on the list? – PDK Deputy Leader Answers “Tentoi ta godiste veturën time”, Lushtaku paralajmëron padi ndaj Kurtit: Po vazhdon me gënjeshtra e shpifje
Menu
Kosova

A ishte Uran Ismaili faktori kyç që nuk u pranua Fatmir Limaj në listë?- Përgjigjet nënkryetari i PDK-së

· 1 min lexim

Nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili, ka deklaruar se kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, do ta kishte më të lehtë të bëhej pjesë e listës së PDK-së, nëse procesi i bashkimit do të niste “nga baza”.

Ismaili në Debat Plus ka thënë se një koalicion i madh PDK–AAK–Nisma i njohur si koalicioni PAN kishte dëmtuar më së shumti PDK-në.

“Deklarimet e Fatmirit ishin të kujdesshme. Koalicioni nuk ka ndodhur, sepse ne ishim duke u përgatitur për zgjedhje”, është shprehur ai.

Sipas nënkryetarit të PDK-së, komunikimi mes palëve mund të ndodhë edhe pas zgjedhjeve.

Ai ka theksuar se krijimi i një sinergjie PDK-NISMA në ditët e fundit para dorëzimit të listave do të ishte i vështirë dhe do të prodhonte probleme brenda degëve.

“Është vështirë të bëhet sinergji 5-6 ditë para dorëzimit të listave, pasi dalin probleme me degën e Malishevës apo Prizrenit. Ne, në vend se të merreshim me fushatën, do të ishte dashur të merreshim me shuarjen e zjarreve brenda degëve”, ka deklaruar Ismaili./Telegrafi/

– YouTube youtu.be

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë