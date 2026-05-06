Politologu, Afrim Krasniqi: Kriza politike në Kosovë, vetëm dëme sociale dhe ekonomike për qytetarët
Politologu Afrim Krasniqi analizoi sot situatën e krijuar në Kosovë, që është përfshirë së fundmi në një krizë politike.
I ftuar në një studio televizive Krasniqi u shpreh se një shtet i vogël si Kosova duhet të konsumojë sa më pak kriza dhe të përballet me to.
Sipas politologut, qeveria e vendit fqinj duhet të veprojë bazuar në këshillën e Perëndimit, duke i evituar këto situata, që mbi të gjitha shkaktojnë dëme të mëdha sociale dhe ekonomike për qytetarët.
“Kur bota është në krizë, detyra e vendeve të vogla është të konsumojnë sa më pak kriza, të zgjidhin mosmarrëveshjet dhe të përballen me krizat. Në rastin e Kosovës, në mënyrë të habitshme, kur tërë bota është në krizë, prodhohet një krizë. Këshilla Perëndimore është evitoni situata të tilla që s’kanë as sens politik, nuk ofrojnë zgjidhje dhe sikur t’i fitojë një parti apo tjetër zgjedhjet, nuk ofrojnë zgjidhje sepse dëmi është bërë. Dëmi është ekonomik, dëm social, dëm prestigji, ke humbur kohën, ke humbur aleatë, kur bota po ndryshon kaq shumë”,-u shpreh Krasniqi.
