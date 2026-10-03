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03 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Portugalia heton ligjshmërinë e përdorimit të bazës ajrore Lajes nga SHBA-ja në luftën me Iranin

Prokuroria portugeze hapi një hetim pas ankesës së partisë opozitare Blloku i Majtë; qeveria e Lisbonës thotë se autorizimi ishte i ligjshëm dhe u dha vetëm për operacione mbrojtëse.

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Baza ajrore Lajes në Azore, qendër strategjike tranziti për forcat amerikane. (Foto: Forcat Ajrore të SHBA-së / Wikimedia Commons)

Prokurorët portugezë kanë hapur një hetim mbi ligjshmërinë e autorizimit që qeveria e qendrës së djathtë i dha Shteteve të Bashkuara për përdorimin e bazës ajrore Lajes në Azore gjatë konfliktit me Iranin, siç njofton Reuters, duke iu referuar një ankese të depozituar nga partia opozitare Blloku i Majtë.

Marrëveshja shumëvjeçare me SHBA-në e lejon Uashingtonin ta përdorë bazën pa autorizim paraprak në kohë paqeje, por kërkon miratimin e Portugalisë sapo fillojnë armiqësitë. Portugalia, ndryshe nga Spanja fqinje, autorizoi disa fluturime tranziti amerikane përmes bazës Lajes — një vendim që nxiti kritika nga partitë e majta opozitare dhe shkaktoi debat politik për rolin e Lisbonës në operacionet e lidhura me konfliktin me Iranin.

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm tha se hetimi u hap pas ankesës së anëtarëve të Bllokut të Majtë, pa dhënë detaje të tjera. Blloku i Majtë i kishte kërkuar prokurorëve që në prill të hetonin përdorimin e Lajes nga SHBA-ja, duke argumentuar se përbënte “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare”. Ministria e Jashtme portugeze nuk pranoi të komentonte.

Bombarduesi B-2 Spirit në bazën Lajes gjatë një misioni të kaluar.
Bombarduesi B-2 Spirit në bazën Lajes gjatë një misioni të kaluar. (Foto: Forcat Ajrore të SHBA-së / Wikimedia Commons)

Ministri i Jashtëm Paulo Rangel ka thënë më herët se Portugalia nuk ishte e përfshirë në konflikt dhe se përdorimi i bazës Lajes ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pasi ishte autorizuar vetëm pasi Uashingtoni kishte dhënë garanci se çdo operacion do të ishte mbrojtës, i nevojshëm dhe proporcional, i kufizuar në objektiva ushtarake.

Baza Lajes, në arkipelagun portugez të Azoreve në Atlantik, është qendër strategjike tranziti për forcat amerikane në bazë të një traktati bilateral mbrojtjeje që daton në vitin 1951 dhe strehon Krahun e 65-të të Bazës Ajrore të Forcave Ajrore të SHBA-së, duke mbështetur operacionet amerikane, të NATO-s dhe aleate.

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