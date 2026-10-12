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12 Tet 2026
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Ekspozita

Prado feston 400-vjetorin e Mbretëreshës Kristina të Suedisë: program tre-mujor kulturor në Madrid

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Portreti i Mbretëreshës Kristina të Suedisë, Sébastien Bourdon, 1653

Museo Nacional del Prado dhe Ambasada e Suedisë në Madrid shënojnë këtë vit 400-vjetorin e lindjes së Mbretëreshës Kristina të Suedisë (1626–1689) me një program të gjerë kulturor që shtrihet nga tetori deri në dhjetor 2026. Programi përfshin ekspozita, koncerte, biseda publike, kërcim dhe aktivitete edukative, të gjitha kushtuar lidhjeve të monarkes me artin, shkencën dhe lirinë intelektuale, siç njofton artdaily.

Qendra e programit është rinovimi i një galerie skulpture në koleksionin e përhershëm të Prados, ku do të mblidhen vepra të rëndësishme që dikur i përkisnin Kristinës në Romë. Nisma është pjesë e programit “El Prado en femenino”, i cili shqyrton rolin e grave në formimin e muzeut — këtë vit, krahas Kristinës, në fokus janë edhe Mariana e Austrisë dhe Elisabeth Farnese.

Kalendari sjell në Madrid figura të njohura suedeze: më 16 tetor shkrimtari Theodor Kallifatides bisedon me gazetarin Xavi Ayén; më 5 nëntor shkrimtarja dhe karikaturistja Liv Strömquist merr pjesë në një diskutim mbi lirinë e Kristinës për të mos iu nënshtruar roleve të pritura për gratë e shekullit XVII; ndërsa më 20 nëntor astronautët Sara García Alonso, Christer Fuglesang dhe Jessica Meir diskutojnë tema që shtrihen nga inteligjenca artificiale te eksplorimi i hapësirës.

Muzika zë një vend të veçantë: koncerti i Ana Alcaide me nyckelharpa-n, instrumentin tradicional suedez, dhe koncerti i Santa Lucia-s më 18 dhjetor me korin suedez të grave Damkören SALT. Më 14 nëntor prezantohet vepra përfshirëse e muzikës dhe kërcimit “Querida Cristina, …” e drejtuar nga Mercedes Pacheco. Programi plotësohet me itinerarin “Cristina de Suecia, pasión por la escultura”, që përfshin vizita prekëse për të verbrit, një seri leksionesh — mes tyre Tommaso Montanari mbi Kristinën dhe Bernini-n — si dhe një workshop inteligjence artificiale për nxënës.

Kristina mbahet mend si monarke që sfidoi konventat e kohës së saj, duke ndjekur kulturën, dijen dhe pavarësinë personale me një intensitet të pazakontë për shekullin XVII.

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