«Prima Facie» mban premierën britanike në Festivalin e Londrës: Cynthia Erivo në tapetin e kuq të Royal Festival Hall
Drama gjyqësore e Susanna White, përshtatur nga pjesa e Suzie Miller, pati gala-në britanike të martën në mbrëmje në kuadër të Festivalit të Filmit në Londër të BFI-së. Erivo foli edhe për skenat e vështira dhe rolin e koordinatores së intimitetit në xhirime.
Filmi «Prima Facie» mbajti të martën në mbrëmje premierën britanike me një gala në Royal Festival Hall, në kuadër të Festivalit të Filmit në Londër të BFI-së, siç njofton Just Jared. Aktorja kryesore Cynthia Erivo u shfaq në tapetin e kuq me një fustan të verdhë prej mëndafshi të Prada-s, ndërsa përkrah saj parakaluan edhe aktorët Toheeb Jimoh, Elizabeth Dulau, Harry Treadaway, Khalid Abdalla dhe Elliot Levey.
Drama, me regji të Susanna White dhe skenar të Suzie Miller bazuar në pjesën e saj teatrale, e vendos Erivo-n në rolin e Tessa Ensler, një avokate e suksesshme londineze e mësuar të mbrojë burra të akuzuar për sulm seksual. Kur vetë ajo bëhet paditëse në një çështje të tillë, besimi i saj te sistemi i drejtësisë që i ka shërbyer gjatë gjithë karrierës vihet në provë. Në kast bëjnë pjesë edhe Daniel Ings, Noma Dumezweni dhe Simon Russell Beale.
Gjatë festivalit, Erivo mori pjesë edhe në një bisedë “Screen Talk”, ku foli për vështirësinë e xhirimit të skenave më të rënda të filmit. Sipas raportimeve nga festivali, ajo vlerësoi punën e koordinatores së intimitetit Lizzy Talbot, duke theksuar se këta profesionistë nuk marrin meritat që u takojnë për sigurinë që krijojnë në sheshxhirim, dhe tha se pjesa më e vështirë nuk ishte vetë xhirimi, por kthimi në normalitet pas tij. Ajo vlerësoi edhe kolegun Daniel Ings për kujdesin e treguar që në fillim të punës së përbashkët.
«Prima Facie» pati premierën botërore muajin e kaluar në Festivalin e Torontos, ndërsa shfaqja e Londrës shënon debutimin britanik të filmit, me shfaqje të tjera në festival më 16 dhe 17 tetor. Filmi del në kinematë e Britanisë dhe Irlandës më 13 nëntor, ndërsa për Shtetet e Bashkuara ende nuk është caktuar një datë publikimi.
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