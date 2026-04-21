Printmaxxing: Tendenca e Re që Sfidon Elegancën Diskrete
Përplasjet e Guximshme të Printimeve që Nënvizojnë Pranverën 2026
Tejkalimi i toneve neutrale dhe ngjyrave të errëta është zëvendësuar nga një prirje e re dhe energjike në botën e modës, e quajtur “printmaxxing”. Kësaj pranvere, pasarelat janë mbushur me motive shumëngjyrëshe, që nga vijat ylber deri te pika klasike, duke e bërë “printmaxxing-in” protagonist të modës.
Këtu nuk flitet vetëm për veshjen e printimeve, por për mënyrën si ato kombinohen. Ngjarjet më të fundit të modës kanë parë personazhe të famshëm si Carey Mulligan, që për red carpet-in zgjodhi një fustan të guximshëm nga Dries Van Noten i cili ilustron më së miri konceptin e “printmaxxing” me kombinime të ndryshme lulesh. Ndërkohë, Alexa Demie shkëlqeu në një fustan vintage nga Bob Mackie, ku përplasja e vijave krijonte një iluzion optik të ri.
Për adhuruesit e modës që kërkojnë të eksplorojnë këtë trend, Laura Vidrequin Roso, një konsulente e njohur, sugjeron të fillojnë me një element të vetëm dhe gradualisht të shtojnë detaje të tjera. Ajo vetë demonstroi një kombinim të artë me një fund nga Dries Van Noten, të bashkuar me një triko me vija. Edhe marka të tjera si Issey Miyake përmes pleats-it dhe modeleve kolazh, sjellin inovacion në printime, ndërsa markat Lovebirds kanë zhvilluar një print unik të frymëzuar nga kopshtet e Sri Lankës.
E rëndësishme është që modës t’i qaseni me kreativitet dhe guxim. Siç thekson Amrita Khanna, “Printimet janë një formë e shprehjes së personalitetit; ato i japin gjallëri veshjes pa kërkuar shumë tjetër.” Për ata që duan të eksperimentojnë, fillimi me një veshje të theksuar dhe shtimi i elementeve të tjera më pas, është çelësi për të përfituar plotësisht nga ky trend i gjallë dhe energjik.
Printmaxxing ka sjellë kështu një dimension të ri, ftuese për të gjithë ata që dëshirojnë të shprehin pavarësinë dhe kreativitetin përmes modës, duke e transformuar sezonin e pranverës në një festë vizuale.
