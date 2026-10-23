Prokuroria Evropiane heton kontratat e konsulencës së PPE-së me dy këshilltarë të lidhur me Demokracinë e Re
Hetimi pasoi një raport të OLAF-it dhe ka në qendër rreth 570 mijë euro të paguara për dy këshilltarët grekë nga korriku 2022 deri në janar 2023, shumë që sipas hetimit mund të arrijë në rreth 780 mijë euro
Prokuroria Publike Evropiane ka nisur një hetim mbi mënyrën se si Partia Popullore Evropiane (PPE) menaxhoi dy këshilltarë të lidhur me Demokracinë e Re, partinë në pushtet në Greqi, siç njofton Ekathimerini, duke iu referuar një hetimi të përbashkët të medias hetimore Follow the Money, Inside Story dhe Süddeutsche Zeitung, bazuar te një burim me njohuri për çështjen. Zhvillimi vjen pas një raporti të Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF), e cila e referoi çështjen te Prokuroria Evropiane.
Sipas raportimit të Ekathimerini, hetimin po e zhvillon njësia kundër korrupsionit e policisë belge, ndërsa Parlamenti Evropian iu referua vetë një hetimi në vazhdim kur refuzoi t’i jepte Follow the Money dokumentet për çështjen. Hetimi e vë sërish nën lupë partinë më të madhe të Bashkimit Evropian dhe kreun e saj Manfred Weber, nën drejtimin e të cilit u punësuan këshilltarët. Raporti nuk tregon që të jenë ngritur akuza konkrete ndaj ndonjë zyrtari dhe Prokuroria Evropiane refuzoi të komentonte, për të mos rrezikuar procedurat.
Dy këshilltarët u punësuan pak pasi Weber mori presidencën e PPE-së dhe Thanasis Bakolas, bashkëpunëtor i kryeministrit Kyriakos Mitsotakis prej rreth njëzet vjetësh, mori postin e sekretarit të përgjithshëm në maj 2022. Bakolas nënshkroi kontratat pak pas emërimit dhe, sipas Follow the Money, dy këshilltarët morën rreth 570 mijë euro nga korriku 2022 deri në janar 2023; pagesat mund të kenë vazhduar deri në mars 2023, duke e çuar shumën totale në rreth 780 mijë euro. Paratë shkuan te kompania belge Campaign Lab e Gerasimos “Jerry” Zagoritis, 38 vjeç, dhe te HD Heavyweight, me seli në Qipro, e Eric Thanopoulos Parks, 50 vjeç. Në fillim të vitit 2023 Parlamenti Evropian refuzoi të mbulonte koston e plotë: miratoi vetëm rreth 115 mijë euro dhe ia la PPE-së të paguante pjesën tjetër, ndërsa këshilltarët më vonë kthyen rreth gjysmën e shumës së mbetur — Zagoritis e quajti këtë “gjest tregtar”, ndërsa Parks “gjest vullneti të mirë”. Bakolas mbeti sekretar i përgjithshëm deri në prill 2025, kur nuk u propozua për rizgjedhje.
Të dy këshilltarët kanë lidhje të ngushta me Demokracinë e Re: Zagoritis punoi rreth gjashtë vjet për dy eurodeputetë të partisë në Bruksel, ndërsa Parks ishte për vite këshilltar komunikimi për partinë dhe për Mitsotakis. Pesë ish-punonjës të PPE-së i thanë Follow the Money se pagesat dukeshin joproporcionale me kontributin e këshilltarëve, duke vënë në dukje se një punë e tillë zakonisht kryhet nga këshilltarë që fitojnë maksimumi 60 mijë euro në gjashtë muaj; Zagoritis dhe Parks i kundërshtuan këto vlerësime. Zagoritis i tha Kathimerini-t në telefon se nuk e ka kontaktuar asnjë autoritet hetimor.
Një zëdhënës i PPE-së deklaroi se partia nuk ka marrë asnjë njoftim zyrtar për hetimin. “PPE respekton plotësisht pavarësinë e autoriteteve kompetente dhe mbetet e angazhuar t’u sigurojë atyre transparencë absolute dhe bashkëpunim të plotë, nëse i kërkohet”, deklaroi zëdhënësi, sipas Ekathimerini.
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