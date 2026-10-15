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Maqedonia e Veriut

Prokuroria maqedonase thellon bashkëpunimin me Brazilin, Kolumbinë dhe Venezuelën kundër trafikimit të njerëzve

Kryeprokurori publik Nenad Saveski dhe prokurorë të krimit të organizuar u takuan në Shkup me kolegë nga tri vende të Amerikës së Jugut, në margjinat e takimit rajonal të ekspertëve nën patronazhin e UNODC-së.

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Kryeprokurori publik i Maqedonisë së Veriut, Nenad Saveski, së bashku me prokurorë nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit që merren me lëndë të trafikimit të njerëzve, mbajtën sot në Shkup takime dypalëshe me përfaqësues të prokurorive të Brazilit, Kolumbisë dhe Venezuelës, të cilët në vendet e tyre ndjekin të njëjtin lloj kriminaliteti, siç njofton Makfax.

Takimet u zhvilluan në margjinat e takimit dyditor rajonal të ekspertëve që po mbahet në kryeqytetin maqedonas nën patronazhin e Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC). Takimi rajonal i është kushtuar forcimit të bashkëpunimit ndërkufitar dhe mbrojtjes së viktimave të huaja të trafikimit të njerëzve në Ballkanin Perëndimor.

Sipas raportimit të Makfax, gjatë takimeve dypalëshe u shkëmbyen përvoja dhe informacione për procedura konkrete, në të cilat të dyshuarit ose viktimat vijnë nga vendet e Amerikës së Jugut. Ky shkëmbim praktik vlerësohet si i rëndësishëm, sepse rastet e trafikimit gjithnjë e më shpesh kanë element ndërkombëtar dhe kërkojnë reagim të koordinuar të disa shteteve.

Palët u dakorduan për bashkëpunim të drejtpërdrejtë të mëtejshëm dhe për shqyrtimin e mundësive për nënshkrimin e memorandumëve, me të cilët do të zhvillohen më tej kanalet e shkëmbimit të informacionit me prokuroritë e këtyre vendeve, me qëllim ndjekjen më efikase të krimit ndërkombëtar.

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