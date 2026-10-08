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08 Tet 2026
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LIVE! PS rrëzon kërkesën e PD për mocion me debat për Hysenin. Balla: Nuk ndërhyjmë në punën e SPAK PS rrëzon kërkesën e PD për mocion me debat për ish-kreun e SHISH. Balla: Nuk ndërhyjmë në punën e SPAK KLIMË – OBM: El Nino mund të arrijë fuqi rekord ndërsa nxehtësia globale dhe rreziqet e motit rriten Bordi i Transparencës rrit naftën dhe benzinën, ja sa do të shiten Avaria në tunelin e parë, Trepça jep detaje – procesi i sanimit është vështirësuar nga mungesa e pjesëve rezervë në magazinë
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Politika

PS rrëzon kërkesën e PD për mocion me debat për ish-kreun e SHISH. Balla: Nuk ndërhyjmë në punën e SPAK

· 2 min lexim

Partia Socialiste ka rrëzuar me 76 vota kundër dhe 37 pro kërkesën e PD-së për mocion me debat për ish-kreun e SHISH-it, Vlora Hyseni, e cila aktualisht ndodhet nën masën e sigurisë “arrest me burg”.

Në fjalën e mbajtur nga foltorja e Kuvendit, kreu i Grupit Parlamentar Socialist, Taulant Balla, përsëriti qëndrimin e socialistëve për mosndërhyrje dhe mbivendosje në çështjet e SPAK-ut, duke theksuar se Prokuroria e Posaçme duhet të bëjë punën e saj përmes një procesi të pavarur hetimi dhe gjykimi.

“Lidhur me hetimet ndaj ish-drejtoreshës së SHISH-it, qëndrimi ynë është i qartë: ne presim që organi i akuzës ta hetojë dhe ta zbardhë deri në fund. Shprehim mbështetjen për SPAK-un, të cilin të gjithë ne këtu, edhe me votimin e sotëm, do ta mbështesim që ta lëmë të bëjë punën e vet. Koha kur politika gjykonte vetveten ka përfunduar njëherë e përgjithmonë me reformën në drejtësi.

Pa asnjë ndërhyrje, pa asnjë mbivendosje, përmes një procesi të pavarur hetimi dhe gjykimi”, deklaroi Balla.

Ish-drejtoresha e Shërbimit Informativ Shtetëror (SHISH), Vlora Hyseni, u vetëdorëzua më 22 shtator pranë Pikës së Kalimit Kufitar të Morinës, ndërsa aktualisht ndodhet në masën “arrest në shtëpi”. Ndaj Hysenit rëndojnë akuzat Përkrahja e autorit të krimit”, dhe “Zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete”. Dyshohet se Hyseni i ka vendosur në dispozicion materiale sekrete shtetërore Ergys Agasit, i arrestuar për aferën e AKSHI-t.

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