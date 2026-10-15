☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.13 ▼1.01%
ARI 4,167 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $81,256 ▼ -2.93% ETH $2,374 ▼ -5.43% XRP $1.3145 ▼ -4.21% SOL $103.4300 ▼ -3.9%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.13 ▼1.01 % ARI 4,167 ▲1.43 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.13 ▼1.01 % ARI 4,167 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Japonia këshillon kundër udhëtimeve jo-thelbësore në Arabinë Saudite për shkak të sulmeve të Huthi-ve Arsimi, si mungesë prioriteti, ka penguar transformimin e modelit ekonomik «Sunday in the Park With George» i Sondheim-it ngjitet në Barrington Stage: Moisés Kaufman regjisor i produksionit të ri në verën e 2027-ës «Radiant Geometries» në Houston: artistët indigjenë bashkojnë dijen stërgjyshore me teknologjinë në Moody Center «Jailer 2» i Rajinikanth mbyll parashitjet me rekord: 1.88 milionë bileta vetëm për ditën e parë
Menu
Ekspozita

«Radiant Geometries» në Houston: artistët indigjenë bashkojnë dijen stërgjyshore me teknologjinë në Moody Center

Ekspozita në Moody Center for the Arts të Rice University-t, e kuruar nga Noor Alé dhe në shfaqje deri më 19 dhjetor, mbledh piktura, skulptura, tekstile, video dhe instalacione tingulli nga Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore.

· 2 min lexim

Në Moody Center for the Arts të Rice University-t në Houston, ekspozita «Radiant Geometries: Vectors of Knowledge from the Indigenous Americas» e vendos dijen indigjene në qendër të mënyrës se si kuptohen matematika, shkenca dhe arkitektura, siç njofton USA Art News. Ekspozita, e kuruar nga kuratorja e asociuar Noor Alé, është në shfaqje deri më 19 dhjetor dhe shtrihet në të tri Amerikat, nga Veriu në Jug.

Veprat e mbledhura — piktura, skulptura, tekstile, video dhe instalacione tingulli — tregojnë se njohuritë stërgjyshore nuk janë një e kaluar e mbyllur, por një teknologji e gjallë që vazhdon të përcillet brez pas brezi. Sipas kuratores, në thelb ekspozita vë në pah mënyrat indigjene të njohjes që formësojnë marrëdhëniet me territoret, ujërat dhe kujdesin mes specieve.

Artistja navajo/diné Melissa Cody ndërthur traditën familjare të endjes me mjete bashkëkohore: tekstili i saj «Sunrise Rainbows» (2025) është punuar si në tezgjahun vertikal navajo, ashtu edhe në një makinë Jacquard të mekanizuar, me fije leshi të ngjyrosura me anilinë. Përballë saj, abstraksionet e mëdha gjeometrike të Eamon Ore-Giron-it marrin frymëzim nga simbolet indigjene dhe nga tapiceritë e pellgut të Amazonës.

Melissa Cody, Sunrise Rainbows, 2025
Melissa Cody, «Sunrise Rainbows», 2025 — tekstil i endur që bashkon tezgjahun tradicional navajo me makinën Jacquard (foto: Moody Center for the Arts, via USA Art News)

Artistja aymara Natalia Montoya Lecaros paraqet «Tótems de emergencia» (2021), një seri skulpturash shumëngjyrëshe të vendosura në rreth, si një valle ceremoniale, ndërsa Caroline Monnet (anishinaabe/franceze) sjell «A Quiet Place» (2021). Nanibah Chacon (diné/navajo dhe chicana) kontribuon me «Where Two Rivers Meet» (2026), një instalacion me media të përziera dhe tingull që i referohet bashkimit të lumenjve Colorado dhe Little Colorado.

Në ekspozitë marrin pjesë edhe Patricia Domínguez, Jordan Ann Craig, Patrick Martinez, Sara Flores dhe Cisco Merel, mes të tjerëve. Me këtë shtrirje gjeografike dhe disiplinore, «Radiant Geometries» i fton vizitorët në Houston ta rishikojnë historinë e matematikës, arkitekturës dhe shkencës përmes perspektivave indigjene — dhe lidhjen e qëndrueshme mes kozmologjisë, teknologjisë dhe botës së gjallë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu