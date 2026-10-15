«Radiant Geometries» në Houston: artistët indigjenë bashkojnë dijen stërgjyshore me teknologjinë në Moody Center
Ekspozita në Moody Center for the Arts të Rice University-t, e kuruar nga Noor Alé dhe në shfaqje deri më 19 dhjetor, mbledh piktura, skulptura, tekstile, video dhe instalacione tingulli nga Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore.
Në Moody Center for the Arts të Rice University-t në Houston, ekspozita «Radiant Geometries: Vectors of Knowledge from the Indigenous Americas» e vendos dijen indigjene në qendër të mënyrës se si kuptohen matematika, shkenca dhe arkitektura, siç njofton USA Art News. Ekspozita, e kuruar nga kuratorja e asociuar Noor Alé, është në shfaqje deri më 19 dhjetor dhe shtrihet në të tri Amerikat, nga Veriu në Jug.
Veprat e mbledhura — piktura, skulptura, tekstile, video dhe instalacione tingulli — tregojnë se njohuritë stërgjyshore nuk janë një e kaluar e mbyllur, por një teknologji e gjallë që vazhdon të përcillet brez pas brezi. Sipas kuratores, në thelb ekspozita vë në pah mënyrat indigjene të njohjes që formësojnë marrëdhëniet me territoret, ujërat dhe kujdesin mes specieve.
Artistja navajo/diné Melissa Cody ndërthur traditën familjare të endjes me mjete bashkëkohore: tekstili i saj «Sunrise Rainbows» (2025) është punuar si në tezgjahun vertikal navajo, ashtu edhe në një makinë Jacquard të mekanizuar, me fije leshi të ngjyrosura me anilinë. Përballë saj, abstraksionet e mëdha gjeometrike të Eamon Ore-Giron-it marrin frymëzim nga simbolet indigjene dhe nga tapiceritë e pellgut të Amazonës.
Artistja aymara Natalia Montoya Lecaros paraqet «Tótems de emergencia» (2021), një seri skulpturash shumëngjyrëshe të vendosura në rreth, si një valle ceremoniale, ndërsa Caroline Monnet (anishinaabe/franceze) sjell «A Quiet Place» (2021). Nanibah Chacon (diné/navajo dhe chicana) kontribuon me «Where Two Rivers Meet» (2026), një instalacion me media të përziera dhe tingull që i referohet bashkimit të lumenjve Colorado dhe Little Colorado.
Në ekspozitë marrin pjesë edhe Patricia Domínguez, Jordan Ann Craig, Patrick Martinez, Sara Flores dhe Cisco Merel, mes të tjerëve. Me këtë shtrirje gjeografike dhe disiplinore, «Radiant Geometries» i fton vizitorët në Houston ta rishikojnë historinë e matematikës, arkitekturës dhe shkencës përmes perspektivave indigjene — dhe lidhjen e qëndrueshme mes kozmologjisë, teknologjisë dhe botës së gjallë.
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