Raketa godasin Kievin në orët e para të së enjtes, dronë ukrainas godasin ndërtesa dhe një objekt mjekësor në Lipetsk
Raketa goditën Kievin në orët e para të së enjtes, tha një dëshmitar i Reuters-it, në një sulm të ri ndaj kryeqytetit ukrainas, vetëm disa orë pas sulmit ajror rus të mbrëmjes së të mërkurës.
Sulmi i mbrëmjes, për të cilin 24-ore.com raportoi më herët, plagosi gjashtë persona dhe dëmtoi shtëpi, një pikë karburanti dhe pajisje transporti në qytet. Për sulmin e orëve të para të së enjtes ende nuk ka të dhëna zyrtare për viktima apo dëme, ndërsa dëshmitari i Reuters-it raportoi goditje raketash mbi kryeqytetin.
Në anën tjetër të frontit, në Rusi, dronë goditën qytetin Lipetsk, ku ndodhet një uzinë e madhe çeliku rreth 400 kilometra në jug të Moskës. Guvernatori Igor Artamonov tha në Telegram se u goditën ndërtesa banimi dhe një objekt mjekësor dhe se një burrë mbeti i plagosur.
Shkëmbimi i goditjeve vjen në një moment delikat diplomatik: i dërguari presidencial amerikan Steve Witkoff zhvilloi këtë javë bisedime me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe me presidentin rus Vladimir Putin, në përpjekje për ndërmjetësimin e fundit të konfliktit që nisi me pushtimin rus të Ukrainës në vitin 2022.
Kievi është goditur vazhdimisht nga valë raketash dhe dronësh gjatë javëve të fundit, ndërsa Ukraina është përgjigjur me sulme me dronë ndaj objektivave brenda territorit rus, përfshirë infrastrukturën energjetike dhe industriale.
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