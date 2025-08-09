Politika

Raporteri i Shqipërinë në PE: Lajmet e fundit nga Tirana ngrenë pikëpyetje

21 hours ago
Raporteri i Grupit të EPP-së, (Partia Popullore Europiane) për Shqipërinë në Parlamentin Europian ka reaguar lidhur me sulmin e Edi Ramës ndaj News 24 duke ndërprerë sinjalin televiziv dhe ndalimin e gazetarëve e punonjësit të hynin brenda redaksisë.

Andrey Kovatchev në një reagim të postuar në rrjetin social X shkruan se po vihet në pikëpyetje liria e medias dhe bën thirrje për transparencë të plotë mbrojtjen e medias së lirë dhe të gazetarisë në Shqipëri.

“Kanë kaluar dy ditë që nga hyrja në fuqi e EMFA-s, një ligj historik që riafirmon se liria e medias është themeli i demokracisë. Lajmet e fundit nga Tirana për pronën e marrë me qira nga Panorama Group ngrenë pikëpyetje. Bëj thirrje për transparencë të plotë dhe për mbrojtjen e medias së lirë dhe të gazetarisë në Shqipëri” shkruan Kovatchev.

Policia e Shtetit rrethoi zyrat e News 24 në Tiranë mëngjesin e sotem e ndaloi gazetarët e punonjësit të hynin brenda redaksisë.

