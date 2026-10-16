Raporti “Sto naj” i APR-së: Ekonominë serbe e dominojnë ndërmarrjet shtetërore dhe kompanitë kineze Zijin
Agjencia për Regjistrat e Biznesit (APR) publikoi raportin "Sto naj" për kompanitë më të mëdha në Serbi sipas bilanceve të vitit 2025: EPS kryeson për të ardhura, ndërsa Zijin Mining për fitim neto.
Siç njofton Danas, Agjencia për Regjistrat e Biznesit (APR) ka publikuar raportin ‘Sto naj’, me kompanitë më të mëdha në Serbi sipas bilanceve të vitit 2025. Sipas analizës, ekonominë serbe e dominojnë ndërmarrjet shtetërore, kompanitë kineze të minierave dhe të ndërtimit dhe investitorët e huaj, ndërsa firmat private vendase që dalin në pah janë shpesh të angazhuara në punë me shtetin.
Kompania më e madhe sipas të ardhurave të biznesit vitin e kaluar ishte Elektroprivreda Srbije (EPS), me 460,5 miliardë dinarë. E dyta ishte NIS, me 266 miliardë dinarë, por të ardhurat e saj ranë me 31,2 për qind krahasuar me vitin 2024 — rënia më e madhe ndër kompanitë e mëdha. Pas tyre vijnë dy kompanitë në pronësi kineze: Zijin Copper, me 227,2 miliardë dinarë, dhe Zijin Mining, me 213,8 miliardë dinarë, me rritje të të ardhurave prej 10, përkatësisht 18 për qind. Pesëshen e mbyll Telekom Srbija, me 196,4 miliardë dinarë të ardhura, një çerek më shumë se në vitin 2024. Kompania më e mirë në pronësi private vendase është Nelt, me 118,4 miliardë dinarë.
Sipas fitimit neto, në krye janë dy kompanitë Zijin. Zijin Mining, që shfrytëzon minierën Çukaru Peki, realizoi fitimin më të madh neto: 133,2 miliardë dinarë, rreth 1,13 miliardë euro, me rritje prej 60 për qind. Zijin Copper ishte e dyta me 61,74 miliardë dinarë, ndërsa EPS e treta me 38,7 miliardë dinarë, 58 për qind më shumë se një vit më parë. Telekom Srbija u ngjit në vendin e katërt me 24,8 miliardë dinarë fitim — dy herë e gjysmë më shumë — ndërsa ‘Beogradi në ujë’ u rendit i pesti me 19,2 miliardë dinarë, me fitimin e rritur 2,6 herë.
Raporti i APR-së, siç vëren Danas, tregon edhe se rritja më e shpejtë e fitimit shpesh lidhet me punët me shtetin: fitimi i Marbo Product (PepsiCo) u rrit nga 28 milionë në 1,45 miliardë dinarë; ai i Railway City, investitorit në stacionin hekurudhor Prokop, nga 96 milionë në afro 2 miliardë dinarë; ndërsa WMG Media shënoi kërcim nga 518 milionë në 4,9 miliardë dinarë, pasi Telekom Srbija bleu portofolin e saj mediatik ku përfshihet Kurir.
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