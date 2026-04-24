Reperi D4vd akuzohet për vrasjen e një 14-vjeçareje në Los Angeles
Autoritetet e Los Angelesit kanë ngritur akuza ndaj reperit D4vd, emri i vërtetë David Burke, për vrasjen e 14-vjeçares Celeste Rivas. Trupi i pajetë i viktimës u gjet i copëtuar në një makinë Tesla në pronësi të reperit.
Sipas prokurorëve, motivi i krimit ishte mbrojtja e karrierës së 21-vjeçarit, i cili kishte kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e mitur. Burke dyshohet se e vrau Rivas për t’i shmangur pasojat e ekspozimit të kësaj marrëdhënieje.
Aktakuza përfshin akuzat e vrasjes së shkallës së parë me rrethana të veçanta, përfshirë pritën, vrasjen e një dëshmitari, vrasjen për përfitim financiar, abuzimin seksual me një person nën 14 vjeç dhe copëtimin e trupit të viktimës. Vrasja dyshohet të ketë ndodhur rreth datës 23 prill 2025, ndërsa trupin e Celeste-s e kanë gjetur disa muaj më vonë.
Prokurori i Qarkut të Los Angelesit, Nathan Hochman, e ka përshkruar ngjarjen si një “vrasje brutale dhe të tmerrshme”, duke theksuar se prova dixhitale dhe mjeko-ligjore mbështesin akuzat për motive që lidhen me mbrojtjen e karrierës muzikore të reperit.
D4vd është deklaruar i pafajshëm dhe përballet me dënimin deri në vdekje. Avokatët e tij kanë shprehur gatishmërinë për ta mbrojtur në mënyrë të fuqishme gjatë procesit gjyqësor.
