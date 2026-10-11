Retrospektiva e parë pas vdekjes së Tchah Sup Kim-it hapet në Nju Jork: mbi 130 vepra dhe një huazim nga MoMA
«Tchah Sup Kim: The Key to a New World» në Korean Cultural Center New York mbledh mbi 130 vepra dhe materiale arkivore nga afro pesë dekada krijimtarie — nga eksperimentet me gravurë të viteve '70 te seria e famshme «Coffee Cup».
Qendra Kulturore Koreane e Nju Jorkut (KCCNY) ka hapur retrospektivën e parë pas vdekjes së artistit koreano-amerikan Tchah Sup Kim (1940–2022), siç njofton institucioni me një komunikatë zyrtare për shtyp të shpërndarë më 9 tetor përmes PR Newswire. E titulluar «Tchah Sup Kim: The Key to a New World» («Çelësi i një bote të re»), ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 24 tetor 2026 në galerinë dhe atriumin e qendrës në zemër të Manhattan-it.
Ekspozita mbledh më shumë se 130 vepra dhe materiale arkivore që përshkojnë afro pesë dekada krijimtarie, duke ndjekur udhëtimin artistik dhe intelektual të Kim-it midis Nju Jorkut dhe Koresë — nga eksperimentet e hershme me gravurë në vitet ’70 te veprat e vona që eksplorojnë qytetërimin, historinë, natyrën dhe kozmosin.
Kim u shpërngul në Nju Jork në vitin 1974 me një bursë të fondit John D. Rockefeller 3rd dhe studioi gravurë në Institutin Pratt, ku zhvilloi një gjuhë vizuale të veçantë përmes gdhendjes në bakër. Mes veprave në ekspozitë është edhe «Triangle Between Infinities» (1976), e huazuar nga Muzeu i Artit Modern (MoMA); veprat e tij mbahen edhe nga Muzeu Metropolitan i Artit dhe Muzeu i Brooklyn-it, ndërsa në vitin 2023 u përfshinë në ekspozitën «Only the Young: Experimental Art in Korea, 1960s–1970s» të Solomon R. Guggenheim-it.
Qendra e ekspozitës është seria «Coffee Cup», e krijuar midis viteve 1984 dhe 1989 dhe e paraqitur këtu në tërësinë e saj për herë të parë: Kim transformoi gotën e zakonshme të letrës së kafesë, ikonë e kulturës popullore amerikane, në një sipërfaqe për imazhe, simbole, figura dhe gjuhë — një reflektim mbi migrimin, identitetin dhe përvojën e jetës në Nju Jork.
Ekspozita rikrijon edhe një pjesë të studios së SoHo-së ku Kim jetoi dhe punoi me bashkëshorten, artisten Myong-Hi Kim, duke filluar nga viti 1982 — me piktura të papërfunduara, kaleme, globusa, vizore, libra dhe gurë. Pas kthimit në Kore në vitet ’90, interesi i artistit u zgjerua drejt pyetjeve më të gjera të qytetërimit, historisë, gjeografisë dhe ekzistencës njerëzore. Titulli i ekspozitës, sipas qendrës, vjen nga një frazë e gjetur në shënimet e vetë artistit.
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