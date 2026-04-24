Rihanna prezanton fushatën e re të të brendshmeve Savage X Fenty
Këngëtarja e njohur Rihanna realizoi së fundmi një fotosesion me rroba të brendshme floreale, duke pozuar në mënyrë zbuluese. Ajo prezantoi fushatën e re të markës së saj të të brendshmeve, Savage X Fenty, përmes disa imazheve të publikuara në rrjetet sociale.
Në fotografi, Rihanna shfaqet e shtrirë në një divan, e veshur me sytjena dhe tanga me motive florale, si dhe çorape me lidhëse.
Në përshkrimin e postimit të publikuar më 23 prill në Instagram, ajo shkroi: “Po vjen një verë ‘shpërthyese’”.
