Rihapet Muzeu i Dizajnit i Gentit pas rinovimit katërvjeçar: krahu i ri prej tullash të bardha nga mbetjet e ndërtimit
Pas një mbylljeje katërvjeçare dhe investimit 21 milionë euro, muzeu belg hap dyert me një krah të ri ekologjik prej 2.200 m², oborrin historik të kthyer në kopsht dhe një ekspozitë mbi dizajnin dhe demokracinë.
Muzeu i Dizajnit i Gentit, në Belgjikë, është rihapur për publikun më 3 tetor 2026, pas një mbylljeje katërvjeçare dhe një rindërtimi me vlerë 21 milionë euro. Projekti arkitekturor u udhëhoq nga studioja Carmody Groarke në bashkëpunim me ATAMA, ndërsa restaurimi i ndërtesave historike u realizua nga studioja RE-ST, siç njofton designboom.
Zemra e ndërhyrjes është krahu i ri prej 2.200 m², i organizuar në gjashtë zona: magazina e arteve në bodrum, salla e pritjes dhe dyqani “Stadskamer”, salla e leksioneve “Forum”, punëtoria “Atelier”, galeria e përkohshme “Vitrine” dhe hapësira e eventeve “Loft” në katin e katërt, me pamje panoramike mbi Gent. Fasada e bardhë është ndërtuar me “Gent Waste Brick” — tulla të prodhuara me energji të ulët nga mbetje ndërtimi të mbledhura lokalisht në Gent, mbi 82.000 tulla në total; sipas studiove, ato kanë vetëm një të tretën e karbonit të ngulitur të një tulle tipike belge prej balte, ndërsa struktura e drurit është lënë e ekspozuar, shkruan Dezeen.
Programi i hapjes përfshin ekspozitën “Collection. Models from the Past for the Future”, nën kuratorinë e Evelien Bracke, me rreth 500 objekte nga koleksioni 24.000-pjesësh mbi temat e kopjes, rehatisë, migrimit, palosjeve dhe lidhjeve; si dhe “Public Matter(s): Design and Democracy”, të kuruar nga Amelie Klein dhe Vera Sacchetti, e hapur deri më 11 prill 2027, që eksploron dizajnin e vetë sistemeve demokratike. Hapësirës së re i bashkohen edhe “CO-LAB” e Siegrid Demyttenaere dhe instalacioni me inteligjencë artificiale “Searcher” i Jon Stam, Valentin Vogelman dhe Boris Smeenk.
Muzeun e drejton Katrien Laporte. Fundjava e hapjes, më 3-4 tetor, është pa pagesë, me treg bërësish dhe brunch në oborrin historik të kthyer në kopsht, ndërsa deri më 11 tetor vazhdon Design Fest Gent. Ndërtesa funksionon pa lëndë djegëse fosile, duke e kthyer rihapjen në një shembull të arkitekturës së qëndrueshme evropiane.
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