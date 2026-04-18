Rihapja e Ngushticës së Hormuzit sjell lehtësim global, por pasiguria mbetet
Rihapja e Ngushticës së Hormuzit ka sjellë reagime të shumta në arenën ndërkombëtare, ndërsa liderë politikë dhe kompani të mëdha të transportit detar po e ndjekin me kujdes zhvillimin e situatës. Pas tensioneve që kufizuan lëvizjen e anijeve dhe shtynë lart çmimet e naftës në tregjet botërore, njoftimi se kjo rrugë strategjike detare është sërish e hapur për anijet tregtare është pritur me lehtësim, por edhe me kujdes.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se Ngushtica e Hormuzit është “plotësisht e hapur” për lundrimin tregtar, në përputhje me armëpushimin 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit. Edhe presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se qarkullimi në këtë korridor detar është rikthyer, megjithëse theksoi se bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane do të mbetet në fuqi deri në arritjen e një marrëveshjeje të plotë me Teheranin.
Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga pikat më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë, pasi përmes saj kalon rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë bruto. Kufizimi i qarkullimit në këtë rrugë kishte shkaktuar shqetësim të madh në tregje dhe rritje të ndjeshme të çmimeve të karburanteve. Pas njoftimit për rihapjen, tregjet reaguan menjëherë, me rënie të çmimeve të naftës dhe shtim të shpresës për rikthimin e një normaliteti në zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit.
Në Europë, Britania e Madhe dhe Franca organizuan në Paris një takim me pjesëmarrjen e rreth 40 vendeve, ku u diskutua mundësia e një misioni shumëkombësh për të garantuar lirinë e lundrimit në këtë zonë. Kryeministri britanik Keir Starmer e cilësoi rihapjen si një hap pozitiv, por nënvizoi se duhet parë nëse kjo do të jetë një zgjidhje e qëndrueshme. Presidenti francez Emmanuel Macron kërkoi rihapje të plotë, të menjëhershme dhe pa kushte të ngushticës për të gjitha palët.
Edhe Gjermania u shpreh e gatshme të kontribuojë me kapacitete të pastrimit të minave detare dhe me mbështetje informative, megjithëse kancelari Friedrich Merz tha se përfshirja e Berlinit do të kërkonte bazë të qartë ligjore dhe miratim parlamentar. Ndërkohë, Finlanda dhe Kombet e Bashkuara e përshëndetën zhvillimin si një hap të rëndësishëm drejt uljes së tensioneve dhe rikthimit të sigurisë detare në rajon.
Megjithatë, pas deklaratave zyrtare kanë dalë edhe sinjale kontradiktore nga brenda Iranit. Disa media shtetërore iraniane kanë raportuar se kalimi mund të lejohet vetëm për anije jo-ushtarake dhe me miratim nga marina e Gardës Revolucionare Islamike, duke lënë të kuptohet se zbatimi praktik i këtij vendimi mbetet ende i paqartë. Kjo ka shtuar pasigurinë te operatorët detarë ndërkombëtarë.
Kompanitë e mëdha të transportit detar po tregohen ende të rezervuara. Shoqata Norvegjeze e Pronarëve të Anijeve deklaroi se mbeten për t’u sqaruar disa çështje, përfshirë praninë e mundshme të minave, kushtet që mund të vendosë Irani dhe mënyra praktike e zbatimit të kalimit të sigurt. Gjigantë si Hapag-Lloyd dhe Maersk thanë se për momentin vazhdojnë të shmangin kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, derisa të ketë një vlerësim më të qartë të rrezikut.
Rihapja e kësaj rruge jetike shihet si një zhvillim me peshë të madhe për ekonominë botërore dhe për stabilitetin në Lindjen e Mesme. Megjithatë, mes deklaratave politike, lëvizjeve ushtarake dhe hezitimeve të industrisë së transportit, mbetet për t’u parë nëse kjo hapje do të jetë e plotë dhe afatgjatë, apo vetëm një lehtësim i përkohshëm në një rajon që vazhdon të mbetet i brishtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.