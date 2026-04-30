30 April 2026
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $75,571 ▼ -1.15% ETH $2,239 ▼ -2.09% XRP $1.3681 ▼ -0.81% SOL $82.7800 ▼ -1.42%
30 Apr 2026
Risitë dhe sfidat e sektorit bankar në botimin special 1229

· 2 min lexim

Botimi i veçantë numero 1229 përmbledh zhvillimet dhe tendencat kryesore në sistemin bankar shqiptar, duke analizuar ndryshimet në strukturën e tregut, performancën financiare dhe ndikimin e instrumenteve të reja të pagesave. Artikujt e këtij numri i qasen gjithashtu sfidave që presin sektorin në vitin 2026, si dhe mundësive për rritje për bankat vendase.

Në përmbledhje, sipas monitor, vërehen disa drejtime kryesore: shtim i numrit të bankave në treg dhe rritje e bankave vendase, ulje e euroizimit gjatë vitit 2025, dhe një tkurrje në përfitueshmërinë e sektorit po atë vit. Po ashtu, raportohen zhvillime rregullatore drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Evropian, nisja e funksionimit të SEPA-s dhe përhapja e kanaleve digjitale si metoda dominuese të pagesave. Ndarja e tregut tregon një zvogëlim relativ të bankave më të mëdha dhe forcim të aktorëve lokalë.

Analiza thekson se sektori mbetet i mirëkapitalizuar, megjithëse përfitueshmëria e ulët kërkon menaxhim më strikt të kostove dhe inovacion në shërbime. Për vitin në vijim pritet edhe funksionimi i Bankës së Zhvillimit, ndërsa bashkimet dhe konsolidimet (si rasti i ABI Bank pas bashkimit me NOA) dhe investimet në digjitalizim pritet të nxisin konkurrencën dhe përmirësimin e përvojës së klientit. Ekspertët nënvizojnë gjithashtu rreziqet gjeopolitike dhe pritshmëritë për menaxhimin më të rreptë të rrezikut kreditit dhe likuiditetit.

Përmbledhtazi, sektori bankar duket i përgatitur për të përballuar sfidat e afërta por kërkon investime dhe reforma të synuara për të përmirësuar fitueshmërinë dhe për të shfrytëzuar potencialin e digjitalizimit, raporton monitor.

