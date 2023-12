Rita Ora ‘elektrizon’ skenën në ‘The O2 Arena’ të Londrës

Rita Ora ndërmori një hap të guximshëm të dielën në mbrëmje ndërsa performoi në “Capital’s Jingle Bell Ball” me Barclaycard në ’The O2 Arena’.

Këngëtarja e moshës 33 vjeçe, shkëlqeu në skenë krahas artistëve të tjerë përfshirë Zara Larsson dhe Raye, të cilat bënë po ashtu dhuruan performanca të shkëlqyera në këtë mbrëmje.

Rita nisi performancën e saj e veshur me një pallto ekstravagante me kapuç të mbuluar me fringa të arta nga koka deri në këmbë, shkruan DailyMail.

Më pas, ajo e hoqi me një lëvizje dramatike pallton për të zbuluar një fustan të shkurtër të argjendtë të lirshëm në pjesën e poshtme.

Këmbët e saj të tonifikuara ishin në qendër të vëmendjes në këtë veshje të bërë për të marrë vëmendje, dhe ajo e kombinoi atë me një palë çorape transparente dhe çizme të zeza të lidhura me rripa.

Ylli i muzikës pop kishte turmën që këndonte së bashku ndërsa ajo kërcente, duke mbajtur vathë të mëdhenj argjendtë në veshë.

Ritës në skenë iu bashkuan nga një grup balerinash që ishin të veshura me leotarda të zeza, doreza dhe paruke të gjata të argjendta.

I mbushur çdo vit me yjet më të mëdhenj të muzikës dhe këngët më të mëdha në industrinë, “Capital’s Jingle Bell Ball” u zhvillua të shtunën më 9 dhe të dielën 10 dhjetor këtë vit.

Leigh-Anne, Alicia Keys, Busted, Tom Grennan, Tate McRae, Becky Hill, ArrDee, Nathan Dawe dhe Jax Jones dolën në skenë të shtunën.

Ndërsa Rita, Raye dhe Zara iu bashkuan Take That, S Club, Rudimental, Joel Corry, Sam Ryder dhe Jazz të dielën.