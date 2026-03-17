Roberts i Gjykatës së Lartë të SHBA-së thotë se armiqësia personale ndaj gjyqtarëve ‘duhet të ndalet’
Kryetari i Gjykatës së Lartë të Shteteve të Bashkuara, John Roberts, deklaroi të martën se armiqësia e drejtuar në mënyrë personale ndaj gjyqtarëve është “e rrezikshme dhe duhet të ndalet”, duke komentuar vetëm pak ditë pas sulmeve më të fundit të Presidentit Donald Trump në rrjetet sociale ndaj gjyqtarëve që kanë vendosur kundër tij dhe administratës së tij.
Roberts nuk e përmendi presidentin republikan me emër gjatë fjalës së tij në një aktivitet në Universitetin Rice në Houston. Megjithatë, ai theksoi se, ndonëse kritikat ndaj vendimeve gjyqësore janë të mirëpritura dhe shpesh të shëndetshme, sulmet me natyrë personale ndaj gjyqtarëve kalojnë një kufi.
“Problemi ndonjëherë është se kritika zhvendoset nga analiza ligjore te personalitetet, dhe sheh që ajo bëhet më shumë e drejtuar në mënyrë personale,” tha Roberts. “Dhe kjo, sinqerisht, mund të jetë mjaft e rrezikshme.”
“Gjyqtarët në të gjithë vendin punojnë shumë për të marrë vendimet e duhura. Dhe nëse nuk ia dalin, vendimet e tyre janë subjekt kritikash,” shtoi ai. “Por armiqësia e drejtuar personalisht është e rrezikshme dhe duhet të ndalet.”
Trump dhe anëtarë të lartë të administratës së tij kanë kritikuar ashpër gjyqtarët që kanë dhënë një sërë vendimesh që pengojnë agjendën e tij që nga rikthimi në presidencë vitin e kaluar.
Presidenti, në një postim në rrjetet sociale të dielën, rifilloi kritikat ndaj gjyqtarit federal të Uashingtonit, James Boasberg, i cili javën e kaluar bllokoi disa thirrje gjyqësore në një hetim penal ndaj kryetarit të Rezervës Federale, Jerome Powell, hetim i ndjekur nga prokurorja Jeanine Pirro, e emëruar nga Trump.
Trump kërkoi që Boasberg të përjashtohet nga çdo çështje që lidhet me të, duke shtuar se gjyqtari duhet të “përballet me masa serioze disiplinore”, së bashku me “shumë gjyqtarë të tjerë të korruptuar”.
Vitin e kaluar, Trump kërkoi shkarkimin e Boasberg nga Kongresi dhe e quajti atë “i majtë radikal”, gjë që nxiti reagimin e Roberts, i cili e cilësoi shkarkimin si “jo një përgjigje të përshtatshme ndaj mosmarrëveshjeve për një vendim gjyqësor”.
Roberts dhe gjyqtarët e tjerë konservatorë, që përbëjnë një shumicë 6-3 në Gjykatën e Lartë, kanë mbështetur Trump në disa vendime urgjente gjatë vitit të fundit. Megjithatë, muajin e kaluar, gjykata rrëzoi tarifat globale të vendosura prej tij, duke i konsideruar të paligjshme, në një vendim të hartuar nga vetë Roberts. Trump, në postimin e tij të së dielës, rinisi sulmet ndaj gjashtë gjyqtarëve që votuan kundër tij.
Menjëherë pas atij vendimi, Trump sulmoi këta gjashtë gjyqtarë – përfshirë dy të emëruar prej tij gjatë mandatit të parë, Neil Gorsuch dhe Amy Coney Barrett – ndërsa lavdëroi tre të tjerët që e mbështetën. “Mendoj se është një turp për familjet e tyre, po të them të drejtën, për të dy,” tha Trump, duke iu referuar Gorsuch dhe Barrett.
Në të njëjtat deklarata, Trump pretendoi gjithashtu se gjykata “është ndikuar nga interesa të huaja”, pa paraqitur asnjë provë.
Në raportin e tij të fundvitit 2024, Roberts veçoi dhunën, frikësimin, dezinformimin dhe kërcënimet për të mos zbatuar vendimet ligjore si forma “veprimtarie të paligjshme” që “kërcënojnë pavarësinë e gjyqtarëve, mbi të cilën mbështetet sundimi i ligjit.”
