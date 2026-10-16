Rregullatori britanik i konkurrencës synon pozitën e Microsoft në softuerin e biznesit
Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve propozon statusin e tregut strategjik për Microsoft, me vendim final deri në shkurt, pas hetimit për paketimin e Excel, Teams dhe Copilot.
Rregullatori britanik i konkurrencës propozoi të premten t’i japë Microsoft-it statusin e tregut strategjik në softuerin e biznesit, një hap që mund të hapë rrugën për ndërhyrje në mënyrën se si gjiganti amerikan i paketën produktet si Excel, Teams dhe asistenti Copilot, siç njofton Reuters.
Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve (CMA) kishte nisur në maj një hetim nëse paketimi i produkteve të biznesit të Microsoft-it — që numërojnë rreth 20 milionë përdorues mujorë në Britani — ishte antikonkurrues, raporton Reuters. Sipas rregullatorit, forca e kompanisë vjen nga pengesat që klientët hasin kur duan të ndërrojnë ofrues.
Një zëdhënës i Microsoft-it tha se kompania nuk pajtohet me vlerësimin e CMA-së dhe se të gjitha produktet e saj, përfshirë Copilot-in, janë të hapura dhe të ndërveprueshme, duke u dhënë klientëve mundësinë t’i përdorin përkrah shërbimeve rivale.
CMA po vlerëson gjithashtu nëse klientët mund të zgjedhin lirisht mjetet e inteligjencës artificiale dhe nëse rivalët mund të konkurrojnë me Copilot-in, si dhe ndikimin e paketimit të produkteve të sigurisë dhe të praktikave të licencimit në cloud. Rregullatori do të mbledhë mendime për propozimin dhe do të marrë vendimin final deri në shkurt; nëse miratohet, Microsoft do të bëhej kompania e tretë nën fuqitë e reja britanike të tregut dixhital, pas Google dhe Apple në tetor 2025.
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