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Serbia

RTS i përgjigjet Listës Studentore dhe CRTA-s: ftesa për debat me Vuçiçin mbetet e hapur

Informativi i Radio-televizionit të Serbisë u përgjigjet refuzimeve të organizatës CRTA dhe Listës Studentore, duke përsëritur ftesën për debat parazgjedhor mes Aleksandar Vuçiçit dhe Ilija Srdanoviçit.

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Informativi i Radio-televizionit të Serbisë (RTS) u është përgjigjur zyrtarisht refuzimeve të organizatës për ndjekjen e zgjedhjeve CRTA dhe të Listës Studentore, të cilat nuk pranuan ftesën për debatin parazgjedhor. Siç njofton Danas.rs, televizioni publik shpjegon hollësisht arsyetimin e ftesave të tij, duke theksuar se synimi ishte që publiku, në të njëjtin emision, të dëgjonte perspektiva të ndryshme mbi procesin zgjedhor.

Ndaj organizatës CRTA, RTS sqaroi se ajo nuk ishte ftuar si kandidate në zgjedhje, por si organizatë që ndjek procesin zgjedhor — pra, që në një emision të përfaqësoheshin krahas njëri-tjetrit si pjesëmarrësit në zgjedhje, ashtu edhe organizatat që vëzhgojnë dhe vlerësojnë kushtet në të cilat mbahen zgjedhjet. Sipas raportimit të Danas.rs, RTS ngriti edhe një pyetje publike: David Krstić u emërua më 15 shtator 2026 zëvendësanëtar i Komisionit Republikan Zgjedhor (RIK) në përbërje të zgjeruar, me propozim të listës “Studentska lista – Studenti pobeđuju”, ndërkohë që CRTA e kishte paraqitur publikisht Krstićin si bashkëpunëtor ligjor dhe anëtar të ekipit të saj ligjor. RTS thekson se nuk konkludon se CRTA është pjesëmarrëse në zgjedhje, por se pyetjet e ngritura janë legjitime.

Drejt Listës Studentore, RTS përsëriti ftesën për kryesuesin e listës, Ilija Srdanović, për debat me Aleksandar Vuçiçin. Siç njofton Danas.rs, televizioni publik sqaroi se Vuçiçi është ftuar si kryesues i listës “Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić”, e jo në cilësinë e presidentit. RTS hodhi poshtë gjithashtu pretendimin e Srdanoviçit se RTS në 18 ditë nuk kishte transmetuar asgjë për Listën Studentore, duke deklaruar se materiali i fushatës nga përfaqësuesit e listës transmetohet çdo ditë në blloqet parazgjedhore, me të njëjtat kushte dhe kohëzgjatje si për listat e tjera.

Ftesa për debat mbetet e hapur për 29 shtatorin dhe 1 tetorin, duke përfshirë edhe ftesën për drejtoreshën e CRTA-s, Vukosava Crnjanski. Data e parë e ofruar është dy ditë pas 27 shtatorit, ditën kur Vuçiçi njoftoi publikisht dorëheqjen e tij.

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