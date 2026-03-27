Rubio në G7: SHBA-ja kërkon mbështetje për strategjinë e luftës
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, po zhvillon takime me homologët e tij në një samit të rëndësishëm të G7 në Francë, në një përpjekje për të bindur aleatët mbi strategjinë e SHBA-së për luftën në Iran, sipas BBC.
Kjo është vizita e parë jashtë vendit për Rubio që nga nisja e konfliktit, dhe ai përballet me një mision të vështirë: të sigurojë mbështetje nga vendet kryesore perëndimore për qasjen amerikane.
Pak ditë pas fillimit të luftës, Franca, Italia, Gjermania, Japonia, Kanadaja dhe Britania e Madhe publikuan një deklaratë ku dënuan sulmet hakmarrëse të Iranit, por pa përmendur drejtpërdrejt SHBA-në dhe Izraelin si palë që nisën konfliktin.
Në përgjithësi, vendet e tjera të G7-ës nuk duan të përfshihen drejtpërdrejt në luftë.
Megjithatë, presioni ekonomik – sidomos ai që lidhet me furnizimin global të karburantit – mund t’i detyrojë të mbajnë një qëndrim më të afërt me SHBA-në.
Një nga çështjet kryesore në diskutim është rihapja e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin e naftës në botë.
Para nisjes për në Francë, ai deklaroi se lufta në Ukrainë nuk ishte luftë e Amerikës, por megjithatë SHBA-ja kishte ndihmuar – një argument që synon të justifikojë pse Evropa duhet të mbështesë tani Uashingtonin.
Edhe pse ky krahasim nuk është plotësisht i drejtpërdrejtë, ai konsiderohet një mesazh politik efektiv, që i vendos liderët evropianë përballë një presioni edhe më të madh për të marrë një qëndrim. //a.i/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.