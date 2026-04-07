Rusia dhe Kina vënë veton ndaj rihapjes së Ngushticës së Hormuzit
Rusia dhe Kina vunë veton ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bënte thirrje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe nxiste shoqërimin e anijeve.
Rezoluta, megjithatë, është tashmë larg dritës jeshile të kërkuar nga shtetet e Gjirit për ta hapur atë me forcë.
Projektrezoluta, e përgatitur nga Bahreini dhe e mbështetur nga shtetet e Gjirit dhe Shtetet e Bashkuara, mori 11 vota pro, dy kundër dhe dy abstenime.
Ndërkohë, shtetet e Gjirit shprehën ”keqardhje për refuzimin nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së të një rezolute që synonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, e cila praktikisht është paralizuar nga Irani”, sipas ministrit të Jashtëm të Bahreinit, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
”Vetoja nga Rusia dhe Kina dërgon sinjalin e gabuar në botë se kërcënimet ndaj korridoreve të transportit detar nuk shkaktojnë veprime vendimtare nga organizata përgjegjëse për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare”, tha ai pas votimit, duke folur gjithashtu në emër të Katarit, Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Jordanisë./ a.jor.
