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23 Tet 2026
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Ukraina

Rusia sulmon masivisht një termocentral të DTEK, stacioni ndalon prodhimin e energjisë elektrike

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Zjarrfikës ukrainas gjatë shuarjes së zjarrit pas një sulmi rus ndaj infrastrukturës energjetike (pamje arkiv)

Forcat ruse kanë sulmuar masivisht gjatë natës kundër 23 tetorit një nga termocentralet e kompanisë DTEK, siç njofton Slawa duke cituar shërbimin e shtypit të kompanisë ukrainase të energjisë. Sipas DTEK, si pasojë e bombardimit pajisjet e stacionit kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme.

Zjarrfikës ukrainas gjatë shuarjes së zjarrit pas një sulmi rus ndaj infrastrukturës energjetike (pamje arkiv)
Zjarrfikës ukrainas gjatë shuarjes së zjarrit pas një sulmi rus ndaj infrastrukturës energjetike (pamje arkiv)

Stacioni është detyruar të ndalojë prodhimin e energjisë elektrike, ndërsa kompania nuk e ka bërë publik emrin apo vendndodhjen e termocentralit të goditur. DTEK është kompania më e madhe private e energjisë në Ukrainë dhe termocentralet e saj janë një nga objektivat e përsëritur të sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të vendit.

Sipas kompanisë, që nga fillimi i pushtimit të plotë rus, termocentralet e DTEK janë sulmuar më shumë se 230 herë. Sulmi i fundit vjen në një kohë kur Ukraina po përgatitet për sezonin e dimrit dhe rrjeti i saj energjetik mbetet nën presion të vazhdueshëm nga goditjet ruse.

Goditja ndaj termocentralit u krye gjatë valës së sulmeve ajrore të natës kundër 23 tetorit, kur Rusia lëshoi drejt Ukrainës 176 dronë sulmues. Mbrojtja kundërajrore ukrainase njoftoi se neutralizoi 140 prej tyre, ndërsa goditje u regjistruan në 19 lokacione në gjithë vendin.

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