Rusia sulmon masivisht një termocentral të DTEK, stacioni ndalon prodhimin e energjisë elektrike
Forcat ruse kanë sulmuar masivisht gjatë natës kundër 23 tetorit një nga termocentralet e kompanisë DTEK, siç njofton Slawa duke cituar shërbimin e shtypit të kompanisë ukrainase të energjisë. Sipas DTEK, si pasojë e bombardimit pajisjet e stacionit kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme.
Stacioni është detyruar të ndalojë prodhimin e energjisë elektrike, ndërsa kompania nuk e ka bërë publik emrin apo vendndodhjen e termocentralit të goditur. DTEK është kompania më e madhe private e energjisë në Ukrainë dhe termocentralet e saj janë një nga objektivat e përsëritur të sulmeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike të vendit.
Sipas kompanisë, që nga fillimi i pushtimit të plotë rus, termocentralet e DTEK janë sulmuar më shumë se 230 herë. Sulmi i fundit vjen në një kohë kur Ukraina po përgatitet për sezonin e dimrit dhe rrjeti i saj energjetik mbetet nën presion të vazhdueshëm nga goditjet ruse.
Goditja ndaj termocentralit u krye gjatë valës së sulmeve ajrore të natës kundër 23 tetorit, kur Rusia lëshoi drejt Ukrainës 176 dronë sulmues. Mbrojtja kundërajrore ukrainase njoftoi se neutralizoi 140 prej tyre, ndërsa goditje u regjistruan në 19 lokacione në gjithë vendin.
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