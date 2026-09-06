Një rikthim i mundshëm i Kevin Love te Minnesota Timberwolves para sezonit 2026-27
Një rikthim i mundshëm i Kevin Love te Minnesota Timberwolves po diskutohet si një zgjidhje që mund të realizohet para se të nisë sezoni 2026-27. Si lojtar me përvojë, Love mund të sigurojë minuta si rezervë dhe të shërbejë si zë udhëheqës për një ekip me shumë talente të rinj.
Siç raporton Bleacher Report, Jon Krawczynski i The Athletic tha se, sipas informacioneve të tij, Love është i hapur për t’u rikthyer në Minnesota dhe se edhe organizata ka një nivel interesi për ta sjellë përsëri në ekip. Krawczynski vlerësoi se do të ishte një histori tërheqëse nëse Wolves vendosin të plotësojnë atë vend me Kevin Love.
Love nisi karrierën me Timberwolves në vitin 2008 dhe kaloi disa nga sezonet më të mira atje. Para sezonit 2015 u transferua te Cleveland Cavaliers, ku fitoi një titull NBA duke luajtur pranë LeBron James dhe Kyrie Irving. Më pas pati përvoja me Miami Heat dhe sezonin e fundit ishte pjesë e Utah Jazz; tani është agjent i lirë dhe po vendos për destinacionin e tij të ardhshëm, që mund të jetë edhe sezoni i tij përfundimtar.
Nëse palët arrijnë marrëveshje, prania e Love do të ofronte jo vetëm eksperiencë në parket, por edhe një praninë mentorale për një grup të ri lojtarësh. Sipas Bleacher Report, interesimi po shqyrtohet për t’u finalizuar para nisjes së kampionatit 2026-27.
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