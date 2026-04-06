06 Apr 2026
Bota

Sanchez: Të ndalen menjëherë sulmet ndaj paqeruajtësve të OKB-së në Liban

· 2 min lexim

Kryeministri spanjoll shprehu solidaritet me Libanin gjatë një telefonate me homologun e tij, duke theksuar se sulmet ndaj Forcës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL) “duhet të ndalen menjëherë”.

“Libani nuk e ka zgjedhur këtë luftë dhe sovraniteti dhe integriteti i tij territorial duhet të respektohen”, shkroi Pedro Sanchez në platformën sociale amerikane X pas një bisede telefonike me kryeministrin libanez Nawaf Salam.

Sanchez tha se ka shprehur mbështetjen dhe solidaritetin e Spanjës me Libanin, duke shtuar se trupat spanjolle në UNIFIL po kryejnë “punë të lavdërueshme”.

“Sulmet kundër misionit paqeruajtës të Kombeve të Bashkuara janë të papranueshme dhe duhet të ndalen menjëherë”, theksoi ai.

UNIFIL-i operon në jug të Libanit që nga viti 1978 dhe u zgjerua sipas Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit pas luftës së vitit 2006 midis Izraelit dhe Hezbollahut.

Izraeli ka kryer sulme ajrore dhe një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut më 2 mars, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.

Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.497 persona janë vrarë dhe më shumë se 4.400 janë plagosur nga sulmet izraelite që nga ajo kohë.   /os/

