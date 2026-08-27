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27 Aug 2026
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MLS

Joaquín Pereyra i Minnesota United shpallet autor i Golit të Javës (Matchday 22)

· 1 min lexim

Joaquín Pereyra, mesfushori i Minnesota United, u zgjodh autor i Golit të Javës për Matchday 22, duke marrë 51.4% të votave të tifozëve. Sulmi i tij përfundoi me një rabona të jashtëzakonshme që ndezi fitoren 5-1 të Minnesota ndaj San Jose Earthquakes; Pereyra aktivizohet si Designated Player i klubit.

Siç raporton mlssoccer, në vend të dytë renditet Maya Yoshida me 23% për një gol me thembër (backheel) në barazimin 2-2 të LA Galaxy me CF Montréal. Në vendin e tretë u rendit Denis Bouanga me 17.3%, i cili kaloi mbrojtësit dhe shënoi me një goditje të fuqishme në barazimin 1-1 të LAFC ndaj Portland Timbers. Në vendin e katërt ishte André Gomes me 8.3%, që shënoi golin e tij të parë në MLS me një goditje të bukur nga distanca në humbjen 3-2 të Columbus Crew ndaj Nashville SC.

Lista e fituesve dhe përmbledhja e votimeve janë publikuar nga mlssoccer, që shërbeu si burim për renditjen e golave të javës së Matchday 22.

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