SBU zbulon në Mykolaiv një dezertor që publikoi në TikTok pozicionet e komplekseve raketore
Kundërzbulimi ushtarak i Shërbimit të Sigurimit të Ukrainës, me ndihmën e drejtimit të Forcave Detare, zbuloi në rajonin e Mykolaivit një marinar që shpërndante në TikTok video të pikave të bazimit të njësisë së tij, siç njofton Ukrinform, duke cituar zyrën e SBU-së në rajonin e Mykolaivit në Telegram.
Sipas hetimit, ushtaraku me kontratë kishte publikuar në rrjetin social pozicionet luftarake të operatorëve të komplekseve raketore që mbrojnë bregdetin e rajonit jugor të Ukrainës. Sipas dosjes, ai i bëri publike të dhënat e mbyllura pa autorizim pasi kishte braktisur vetë njësinë ushtarake.
Kur fshihej, ai publikoi në faqen e tij në TikTok mbi dhjetë video të regjistruara më parë, me vendndodhjet dhe punën luftarake të njësisë së Forcave Detare. Regjistrimet e “rrjedhura” ishin bërë me kamerën e telefonit me lidhje me terrenin, gjë që i lejonte armikut të përcaktonte koordinatat e vijave mbrojtëse të trupave ukrainase.
Sipas të dhënave që disponohen, rusët mund t’i përdornin të dhënat e publikuara për të sulmuar pozicionet e Forcave Detare ukrainase, por kundërzbuluesit e SBU-së vepruan në kohë dhe i siguruan paraprakisht pikat e dislokimit të përkohshëm të Forcave të Mbrojtjes pas zbulimit të tij.
Hetuesit e SBU-së e njoftuan atë për dyshimin sipas pjesës 2 të nenit 114-2 të Kodit Penal të Ukrainës — shpërndarje e paautorizuar e informacionit për vendndodhjen e Forcave të Armatosura me mundësi identifikimi në terren, e kryer në kushte të gjendjes së luftës. Sanksioni i nenit parashikon deri në tetë vjet burg.
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