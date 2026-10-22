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Ukraina

Senatori Blumenthal nis hetim për humbjen e aksesit të Ukrainës në Starshield

Senatori demokrat i kërkon sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth të sqarojë nëse kufizimin e shërbimit satelitor ushtarak e urdhëroi Shtëpia e Bardhë, Pentagoni apo SpaceX

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Senatori demokrat amerikan Richard Blumenthal njoftoi të enjten se ka nisur një hetim për humbjen e aksesit kritik të Ukrainës në shërbimin e komunikimeve satelitore Starshield të Pentagonit dhe për dobësimin që kjo i shkaktoi aftësisë së Kievit për t’u mbrojtur nga sulmet ruse, siç njofton Reuters.

Senatori Richard Blumenthal
Senatori Richard Blumenthal gjatë një vizite në Kiev (foto arkiv)

Në letrën drejtuar sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth, Blumenthal shkruan se “në mbrëmjen e vonë të 13 tetorit, forcat ukrainase humbën aksesin kritik në Starshield, homologun e shkallës ushtarake të rrjetit Starlink të SpaceX, pasi iu ishte kufizuar shpejtësia me të cilën pajisjet mund të qëndronin të lidhura me rrjetin”. Sipas tij, episodi “ngre pyetje urgjente se kush e zotëron autoritetin teknik dhe ligjor për t’i ndryshuar këto aftësi” dhe nëse Pentagoni ka “alternativa të mjaftueshme” nëse shërbimet e SpaceX bëhen të padisponueshme.

Blumenthal, demokrati më i lartë në Nënkomisionin e Përhershëm të Senatit për Hetimet, kërkon informacion nëse ndryshimin e shërbimit e urdhëroi Shtëpia e Bardhë, Departamenti i Mbrojtjes apo SpaceX. Ai tha se kufizimi i vuri në rrezik forcat ukrainase dhe civilët dhe ngriti shqetësime “se kush i kontrollon aftësitë kritike për të cilat qeveria amerikane ka shpenzuar miliarda dollarë”. Meqë republikanët kontrollojnë Senatin, demokratët nuk kanë fuqi thirrjeje të detyrueshme, ndaj senatori mundet vetëm të kërkojë informacion dhe informime nga zyrtarët.

Blumenthal i tha Hegseth se nënkomisioni do të shqyrtojë ndërveprimet e qeverisë me teknologjinë e SpaceX dhe varësinë prej saj. Ai caktoi 5 nëntorin si afat për përgjigjet ndaj pyetjeve në letër dhe 12 nëntorin për një informim nga zyrtarë të SpaceX që kanë dijeni për kufizimin e Starshield. Nëse demokratët fitojnë kontrollin e Senatit në zgjedhjet afatmesme të 3 nëntorit, ai me gjasë do të bëhet kryetar i nënkomisionit hetimor.

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