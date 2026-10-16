«Sense and Sensibility» del sot në kinematë amerikane: Daisy Edgar-Jones dhe Esmé Creed-Miles si motrat Dashwood, hapje në 2 436 kinema
Përshtatja e re e romanit klasik të Jane Austen, me regji të Georgia Oakley, hapet këtë të premte në Amerikën e Veriut, me parashikim prej rreth 8 milionë dollarësh në fundjavën e parë dhe vlerësim 77% në Rotten Tomatoes.
Përshtatja e re kinematografike e romanit klasik të Jane Austen, “Sense and Sensibility”, del sot, të premten 16 tetor, në kinematë e Amerikës së Veriut. Sipas The Hollywood Reporter, studioja Focus Features e shfaq filmin në 2 436 kinema dhe parashikon rreth 8 milionë dollarë të ardhura në fundjavën e hapjes në tregun amerikan.
Filmi mban firmën e regjisores Georgia Oakley, me skenar të Diana Reid, bazuar në romanin e botuar për herë të parë në vitin 1811. Daisy Edgar-Jones luan Elinor Dashwood, ndërsa Esmé Creed-Miles motrën e saj Marianne — dy motra që, pas vdekjes së babait, përballen me pasiguri ekonomike dhe me presionin e shoqërisë së kohës për martesë. Në kast bëjnë pjesë edhe Caitríona Balfe, George MacKay, Frank Dillane, Herbert Nordrum dhe Fiona Shaw.
Prodhimi ka kushtuar rreth 25 milionë dollarë, ndërsa vlerësimi i kritikës deri tani qëndron në 77% në Rotten Tomatoes. Recensionet e kanë pritur filmin përgjithësisht mirë, megjithëse një pjesë e kritikëve vë në dukje se përshtatja e re e ka të vështirë të dalë nga hija e versionit të vitit 1995.
Versioni i mëparshëm, me regji të Ang Lee dhe me Emma Thompson në rol kryesor, fitoi Oscar dhe mbetet një nga përshtatjet më të dashura të Austen-it në kinema. Filmi i ri pati premierën botërore në Londër më 15 shtator dhe doli në kinematë britanike më 25 shtator; tani është radha e publikut amerikan ta gjykojë.
Në fundjavën e hapjes, “Sense and Sensibility” garon për vëmendjen e publikut me tituj krejt të ndryshëm, nga filmi aksion “Street Fighter” te thrilleri “Whalefall” dhe dokumentari “You Can See Everything”, duke u pozicionuar si alternativa e qetë për adhuruesit e dramës së periudhës dhe të letërsisë klasike.
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