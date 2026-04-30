SEPA dhe kanalet digjitale po ndryshojnë peizazhin e pagesave bankare
Implementimi i sistemit SEPA nga bankat shqiptare një vit më parë ka sjellë ulje të ndjeshme të tarifave për pagesat ndërkombëtare dhe përshpejtim të ekzekutimit të transfertave. Hapja ndaj këtij sistemi europian ka ndikuar në mënyrën se si trajtohen pagesat drejt dhe nga jashtë vendit.
Raporton monitor se gjatë vitit 2025 u rrit përdorimi i kanaleve digjitale për kryerjen e pagesave: pagesat përmes e-banking përbëjnë rreth dy të tretat e transfertave bankare, ndërsa pagesat me kartë kanë shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me periudhat e mëparshme.
Ky zhvendosje drejt kanaleve elektronike ka sjellë përfitime të prekshme për konsumatorët dhe bizneset, duke ulur kostot e transaksioneve dhe duke shkurtuar kohën e përpunimit. Bankat po intensifikojnë investimet në platformat dixhitale për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit dhe efikasitetin operativ.
Të dhënat e publikuara nga monitor nënvizojnë se efektet e SEPA-së së bashku me zgjerimin e kanalëve digjitalë po ridimensionojnë tregun e pagesave në Shqipëri, duke i dhënë prioritet shpejtësisë, kostos dhe rehatisë për përdoruesit.
