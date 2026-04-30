Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 108.96 ▲1.95%
ARI 4,575 ▲0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,718 ▼ -2.01% ETH $2,246 ▼ -3.57% XRP $1.3670 ▼ -2.02% SOL $82.7000 ▼ -2.58%
30 Apr 2026
Breaking
Shqipëria eksportoi rreth 1.2 TWh energji në tremujorin e parë 2026, përfiton nga trajtimi i karbonit Arteta kritikon anulimin e penalltisë nga VAR: e paimagjinueshme dhe e papranueshme Simeone: Londra sjell një sfidë të jashtëzakonshme, do të luajmë me gjithë forcat Bankat me kapital vendas rrisin peshën në tregun bankar në 2025 SEPA dhe kanalet digjitale po ndryshojnë peizazhin e pagesave bankare
Menu
Ekonomia

SEPA dhe kanalet digjitale po ndryshojnë peizazhin e pagesave bankare

· 1 min lexim

Implementimi i sistemit SEPA nga bankat shqiptare një vit më parë ka sjellë ulje të ndjeshme të tarifave për pagesat ndërkombëtare dhe përshpejtim të ekzekutimit të transfertave. Hapja ndaj këtij sistemi europian ka ndikuar në mënyrën se si trajtohen pagesat drejt dhe nga jashtë vendit.

Raporton monitor se gjatë vitit 2025 u rrit përdorimi i kanaleve digjitale për kryerjen e pagesave: pagesat përmes e-banking përbëjnë rreth dy të tretat e transfertave bankare, ndërsa pagesat me kartë kanë shënuar një rritje të ndjeshme krahasuar me periudhat e mëparshme.

Ky zhvendosje drejt kanaleve elektronike ka sjellë përfitime të prekshme për konsumatorët dhe bizneset, duke ulur kostot e transaksioneve dhe duke shkurtuar kohën e përpunimit. Bankat po intensifikojnë investimet në platformat dixhitale për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit dhe efikasitetin operativ.

Të dhënat e publikuara nga monitor nënvizojnë se efektet e SEPA-së së bashku me zgjerimin e kanalëve digjitalë po ridimensionojnë tregun e pagesave në Shqipëri, duke i dhënë prioritet shpejtësisë, kostos dhe rehatisë për përdoruesit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

