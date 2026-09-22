Sërish radha e Marcus Mariota te Commanders: si do të përgjigjet ai?
Marcus Mariota do të marrë përsipër pozitën e titullarit te Washington Commanders pas lëndimit të Jayden Daniels, që e detyroi të largohet nga fusha gjatë ndeshjes kundër Dallas Cowboys. Daniels dislokoi bërrylin e majtë në lojën e fundit të pjesës së parë të humbjes 37-20, dhe për momentin nuk ka një afat të qartë për rikthimin e tij.
Siç raporton nfl, Mariota tha se e ndjen përgjegjësinë dhe se nuk pranon që ndryshimet të vijnë në përkulje: ai theksoi se është pjesë e skuadrës dhe se beson te sistemi që po zbatohet nga koordinatori sulmit David Blough. Blough, në rol si play caller për herë të parë, do të ketë në dispozicion të gjithë librin e lojës edhe me Mariota në fushë.
Karriera e Mariota ka kaluar nga pritshmëritë si yll i ri te rolet e ndryshme si zëvendës ose titullar i përkohshëm; kjo është sezoni i tij i 12-të në NFL me pesë skuadra të ndryshme. Trajneri i mëparshëm i tij, Terry Robiskie, ka theksuar që Mariota dëshiron të jetë pjesë e skuadrës dhe të trajtohet si gjithë të tjerët, ndërsa shfaq dhe një qëndrim udhëheqës kur situatat e kërkojnë.
Stili i lojës së Mariota shpesh e bën atë një lojtar që kërkon të krijojë shanse për të shënuar, dhe kjo ka pasur edhe kosto: në paraqitjet e tij si zëvendës të Daniels një sezon më parë ai regjistroi 10 touchdown dhe 7 interception, si dhe 6 fumble në 11 paraqitje. Megjithatë, në pjesën e dytë të ndeshjes kundër Dallas ai tregoi efikasitet, duke përfunduar 11 nga 16 pasime për 111 jardë dhe një touchdown 20-jardësh për Stefon Diggs.
Washingtoni vjen në këtë fazë me bilanc 0-2 dhe përballet me një test të vështirë në përballjen e radhës ndaj kampionëve të Super Bowl, Seattle Seahawks, në ndeshjen e parë në fushë. Trajneri Dan Quinn ka lavdëruar Mariota si një udhëheqës të natyrshëm dhe ka bërë të ditur se skuadra do të mbështesë lojtarin ndërsa përpiqet të mbajë sezonin të pandërprerë. Sipas nfl, e ardhmja e menjëhershme e Commanders varet shumë nga mënyra se si Mariota do të përshtatet dhe udhëheq ekipin në javët e ardhshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.