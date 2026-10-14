SFMOMA njofton retrospektivën e madhe të Yoshitomo Nara-s: rreth 100 vepra në San Francisko në vjeshtën 2027
Ekspozita në katin e shtatë të muzeut do të jetë përmbledhja e parë gjithëpërfshirëse e artistit japonez në Kaliforninë Veriore, me pikturë, vizatim, skulpturë, instalacion, tingull dhe fotografi.
Muzeu i Artit Modern i San Franciskos do t’i kushtojë një retrospektivë të madhe artistit japonez Yoshitomo Nara, e cila do të hapet në vjeshtën e vitit 2027. Lajmi u bë i ditur më 13 tetor, siç njofton SFMOMA në komunikatën e saj zyrtare.
Ekspozita do të zërë galeritë e katit të shtatë të muzeut dhe do të mbledhë rreth 100 vepra — pikturë, vizatim, skulpturë, instalacion, tingull dhe fotografi. Sipas muzeut, kjo do të jetë përmbledhja e parë gjithëpërfshirëse e punës së Nara-s në Kaliforninë Veriore. Ekspozitën e kuron Mika Yoshitake si kuratore e ftuar, së bashku me Nancy Lim, kuratore e asociuar e pikturës dhe skulpturës në SFMOMA.
Në qendër të ekspozitës do të vendoset paraqitja e parë ndërkombëtare e veprës «Voyage of the Moon (Resting Moon)» e vitit 2006, një shtëpizë përrallore që rikrijon studion e vizatimit të artistit, me një kokë hëne të pikturuar që rri roje mbi çati — një imazh që, sipas muzeut, rrjedh nga magjepsja e fëmijërisë së Nara-s me qiellin e natës.
Figurat e vetmuara janë shenja dalluese e Nara-s: fëmijë me vështrim të brishtë, por të vendosur, që përçojnë vetmi, pavarësi emocionale dhe një rezistencë të brendshme. Puna e tij ushqehet nga muzika folk dhe nënkultura punk, si dhe nga kultura pamore e pasluftës, ndërsa pas tërmetit të Tohoku-t dhe katastrofës së Fukushimës në vitin 2011 angazhimi i tij kundër armëve bërthamore dhe luftës u bë edhe më i theksuar.
Yoshitomo Nara lindi në vitin 1959 në Hirosaki, në prefekturën veriore Aomori të Japonisë. Ai studioi pikturë në Universitetin Prefektural të Arteve të Bukura dhe Muzikës në Aichi, ku u diplomua në vitin 1987, dhe më pas vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve në Dyseldorf, duke jetuar rreth 12 vjet në Gjermani. Ekspozita të mëdha personale i janë kushtuar vitet e fundit, ndër të tjera, në LACMA në Los Anxhelos në vitin 2021, në Muzeun Guggenheim të Bilbaos në vitin 2024 dhe në Galerinë Hayward në Londër në vitin 2025.
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