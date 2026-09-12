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Konflikti SHBA - Iran

SHBA godet tre anije iraniane pasi Irani lëshoi raketa drejt aeroplanmbajtëses amerikane

· 3 min lexim
The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68) transits the Persian Gulf Aug. 13, 2013. The Nimitz Carrier Strike Group was deployed to the U.S. 5th Fleet area of responsibility to conduct maritime security operations and theater security cooperation efforts. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class George J. Penney III/Released)

Ushtria amerikane njoftoi se goditi të shtunën tre tankerët iranianë të naftës, pasi Irani lëshoi raketa balistike drejt dy anijeve luftarake amerikane, përfshirë një aeroplanmbajtëse, në një përshkallëzim të ri të betejës për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit.

“Një aeroplanmbajtëse amerikane dhe një shkatërrues me raketa të drejtuara i shmangën me sukses sulmet e shumëfishta të paprovokuara iraniane,” deklaroi Komanda Qendrore amerikane (Centcom). Garda Revolucionare iraniane ka lëshuar raketa balistike ndaj forcave amerikane gjatë gjithë konfliktit, por tentativa për të goditur anijet luftarake u pa nga zyrtarët amerikanë si një përshkallëzim i madh.

Avion luftarak amerikan F/A-18E Super Hornet
Avion luftarak amerikan F/A-18E Super Hornet ngrihet nga aeroplanmbajtësja USS George H.W. Bush në Gjirin Persik. (Foto: US Navy / Wikimedia Commons)

“Mesazhi për IRGC-në le të jetë i qartë: nëse qëlloni dy anijet tona, ne do t’ju imponojmë një kosto edhe më të lartë ekonomike — duke ju marrë tre tuajat,” tha admirali Brad Cooper, komandanti i Centcom-it. “Nuk do të hezitojmë të mbrojmë forcat amerikane dhe, nëse është e nevojshme, të shkatërrojmë flotën e kufizuar dhe të ekspozuar iraniane të naftës.”

Sulmet janë pjesë e një strategjie të re amerikane për të ndëshkuar Teheranin dhe për t’i prerë aftësinë për të transportuar naftë. Paralelisht, një flotë anijesh luftarake amerikane po zbaton bllokadën e porteve iraniane: vetëm këtë javë, SHBA-të kanë ridrejtuar 87 anije tregtare, kanë çaktivizuar tre dhe kanë hipur në bordin e dy të tjerave për të garantuar zbatimin e plotë. Në fund të gushtit, ushtria amerikane njoftoi se ka pastruar minat detare nga korsitë kryesore të lundrimit në Hormuz — një operacion ku morën pjesë edhe forcat speciale Navy SEALs.

Irani, nga ana e tij, ka sulmuar ditët e fundit dy tankerët që transportonin naftë saudite teksa tentonin një kalim mesnate përmes ngushticës, si dhe një tanker kuvajtian një javë më parë — pjesë e më shumë se një duzine sulmesh ndaj anijeve gjatë gushtit. Mediat shtetërore iraniane raportuan se një tanker u godit gjatë natës pranë ishullit Kharg, ku Irani ruan dhe ngarkon pjesën më të madhe të naftës së tij për eksport.

Luftimet u ndezën fundjavën e kaluar, kur SHBA-të nisën një valë sulmesh ajrore përgjatë bregdetit iranian të Gjirit Persik — hera e parë pas një muaji — duke goditur mbrojtjen ajrore, stacionet e radarëve, infrastrukturën e komunikimit dhe asetet detare. Uashingtoni i kishte shmangur gjatë gushtit përgjigjet ndaj sulmeve iraniane ndaj anijeve, duke u mbështetur te presioni ekonomik, por kjo përmbajtje kishte shqetësuar aleatët e Gjirit, ekonomitë e të cilëve po dëmtohen nga luftimet.

Burimi: Wall Street Journal

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