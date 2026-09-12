Të dy ngushticat e naftës tani të bllokuara: Hormuzi nga Irani, Bab el-Mandebi nga Huthi-t — ekspertët paralajmërojnë recesion global
Dy arteriet kryesore detare të energjisë botërore janë tani të dyja të bllokuara — Ngushtica e Hormuzit nga Irani dhe Bab el-Mandebi nga Huthi-t e Jemenit, aleatë të Teheranit. Rruga alternative përmes Detit të Kuq, ku kompanitë e transportit kishin devijuar anijet pasi Hormuzi u mbyll efektivisht në shkurt, duket se e ka kryer kursin e saj.
Pasojat ekonomike po thellohen. Çmimet e naftës u hodhën 4% të enjten, me çmimin referencë Brent që preku 105 dollarë për fuçi, ndërsa të premten ranë 3% mes shpresave për diplomaci. Udhëheqës botërorë dhe ekspertë paralajmërojnë se ndërprerjet e vazhdueshme të tregtisë mund të shkaktojnë përfundimisht një recesion global, ku dhjetëra miliona njerëz rrezikojnë të mbeten pa ushqim.
Arabia Saudite u përgjigj të premten me dy sulme ajrore ndaj aeroportit të qytetit portual Mokha, tashmë nën kontrollin e Huthi-ve, sipas kanalit Al-Masirah të grupit. Një zyrtar saudit deklaroi se Mbretëria do të vazhdojë të mbështesë qeverinë jemënase dhe po punon ngushtë me partnerët “për të siguruar lirinë e lundrimit në Gjirin Arabik dhe Detin e Kuq”.
Një zëdhënës ushtarak huthi tha të premten se lundrimi përmes Bab el-Mandebit është “i sigurt për të gjithë” përveç anijeve saudite. Sipas një analize të qendrës Anaween, me seli në Jemen, të publikuar më 10 shtator, përparimi i Huthi-ve drejt ngushticës synon pjesërisht “të krijojë një kartë shtesë leverage-i iranian në Detin e Kuq” — duke i dhënë Teheranit më shumë fuqi në luftën me Uashingtonin përmes kufizimit të mëtejshëm të tregtisë energjetike.
Në sfondin diplomatik, ministrat e Jashtëm arabë të Gjirit pritet të takohen me homologun e tyre iranian për herë të parë që nga fillimi i luftës. Ndërkohë Financial Times raportoi për përpjekje për një marrëveshje të përkohshme për menaxhimin e transportit detar përmes Hormuzit — raport që Reuters tha se nuk e verifikoi dot në mënyrë të pavarur.
Burimi: USA Today — https://www.usatoday.com/story/news/world/2026/09/11/iran-houthis-block-strait-of-hormuz-and-bab-el-mandeb/91709250007/
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