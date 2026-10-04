☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $84,796 ▲ +0.14% ETH $2,692 ▲ +0.4% XRP $1.4893 ▲ +0.1% SOL $120.1400 ▲ +0.87%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
Aji de gallina — zierja kremoze peruane e pulës me spec të verdhë dhe arra «Minotaur» si akt arti kundër luftës: Zvyagintsev flet për kandidaturën e Francës për Oscar 2027 Türk: Lufta në Ukrainë, “katastrofë e të drejtave të njeriut” — mbi 400 civilë të vrarë apo plagosur çdo javë në 2026 Forcat e Jemenit pretendojnë 97 sulme ndaj pozicioneve të Huthi-t dhe 700 luftëtarë të vrarë në operacionet e fundit Gjenerali iranian: zinxhiri i furnizimit për prodhimin e raketave është i paprekur — “mund ta vazhdojmë luftën për aq kohë sa duhet”
Menu
Konflikti SHBA - Iran

SHBA i dëbon dy diplomatë iranianë nga Nju Jorku pasi injoruan urdhrin e largimit

Departamenti Amerikan i Shtetit dërgoi në shtëpi dy anëtarë të delegacionit iranian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, të cilët kishin mbetur në Nju Jork edhe pasi sekretari i Shtetit Marco Rubio kishte urdhëruar largimin e menjëhershëm të të gjithë delegacionit pas ngecjes së bisedimeve. Ndërkohë, presidenti Donald Trump tha të shtunën se "kemi një vendim për të marrë për Iranin".

· 2 min lexim

Dy anëtarë të delegacionit iranian në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara u dërguan në shtëpi nga Departamenti Amerikan i Shtetit të premten mbrëma dhe të shtunën në mëngjes, edhe pse ishin urdhëruar të largoheshin ditë më parë, siç njofton Washington Examiner.

Abbas Araghchi
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi, të cilit sekretari i Shtetit Marco Rubio i urdhëroi largimin e menjëhershëm nga SHBA-të.

“Sekretari [i Shtetit Marco] Rubio e ka seriozisht”, tha një zyrtar amerikan për gazetën. “Dy anëtarë të tjerë të delegacionit iranian ishin ende në Nju Jork shumë kohë pasi Asambleja e Përgjithshme e OKB-së kishte mbaruar. Tani ata janë dëbuar nga SHBA-të.”

Diplomatët kishin mbetur në Shtetet e Bashkuara gjatë gjithë javës, pavarësisht urdhrin e së hënës që i gjithë delegacioni të largohej menjëherë nga vendi sapo mbaronte samiti global. Rubio i kishte urdhëruar ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe delegacionin e tij të largoheshin, pasi bisedimet e fundjavës me ndërmjetësuesit kishin ngecur.

Presidenti Donald Trump foli sërish për konfliktin të shtunën pasdite, duke thënë se “kemi një vendim për të marrë për Iranin” dhe se vendi “po heq dorë praktikisht nga çdo plan për armë bërthamore”. Trump kishte konfirmuar më parë se kishte hedhur poshtë propozimin e fundit të paqes nga negociatorët iranianë gjatë samitit.

Misioni iranian në OKB e hodhi poshtë versionin amerikan, duke shkruar në rrjetet sociale se “delegacioni iranian u largua nga Nju Jorku të hënën në mbrëmje, sipas orarit të komunikuar paraprakisht Departamentit të Shtetit më 17 shtator”, dhe duke e quajtur pretendimin e dëbimit “lajm të pabazuar dhe të pavlerë”. Samiti u mbajt në Nju Jork mes 18 dhe 28 shtatorit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu