SHBA identifikon ushtarin e shtatë të vrarë në luftë; çmimet e naftës bien pasi u rritën deri në gati 120 dollarë për fuçi.
Teherani emëron Mojtaba Khamenei si udhëheqësin e ri suprem; Presidenti Trump thotë se lufta është “pothuajse e përfunduar, në thelb.”
rani emëroi Mojtaba Khamenei, djalin e udhëheqësit të ndjerë suprem Ajatollah Ali Khamenei, si pasardhësin e tij dhe nisi sulme të tjera të hënën, ndërsa çmimet e naftës u rritën dhe ranë për shkak të pasigurisë se sa gjatë mund të zgjasë lufta.
Çmimet e naftës bruto luhateshin fuqishëm mes së dielës dhe së hënës, ndërsa kërcënimi i sulmeve iraniane me raketa dhe dronë vazhdonte të bllokonte trafikun e tankerëve në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore jetike për furnizimin global me naftë. Nafta arriti një kulm prej pothuajse 120 dollarësh për fuçi, përpara se të binte në rreth 90 dollarë deri të hënën pasdite.
Mojtaba Khamenei ishte konsideruar prej kohësh si pasardhës i mundshëm i babait të tij, madje edhe përpara se Khamenei i madh të vritej në sulmet ajrore amerikano-izraelite në ditën e parë të konfliktit.
Presidenti Trump e kishte quajtur Khamenein e ri një zgjedhje “të papranueshme”, duke i thënë ABC News të dielën se udhëheqësi i ri i Iranit “nuk do të zgjasë shumë” pa miratimin e Shteteve të Bashkuara.
“Nuk kam asnjë mesazh për të. Asnjë, çfarëdo qoftë,” i tha presidenti CBS News të hënën, duke shtuar se ai ka “dikë tjetër” në mendje për të drejtuar Iranin.
Gjatë fundjavës, Trump premtoi se Irani do të “goditet shumë fort” — duke përfshirë edhe “zona dhe grupe njerëzish” që më parë nuk konsideroheshin objektiva — pasi pretendoi se vendi “i ishte dorëzuar fqinjëve të tij në Lindjen e Mesme”.
Ndërkohë, numri i viktimave vazhdon të rritet. Të paktën 1,230 persona janë vrarë në Iran që nga fillimi i luftës. Gati 400 persona në Liban janë vrarë dhe të paktën 12 në Izrael, sipas zyrtarëve të këtyre vendeve.
Shtatë ushtarakë amerikanë kanë vdekur në sulme hakmarrëse. Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi të dielën vdekjen e ushtarakut të shtatë amerikan, i cili u vra gjatë një sulmi iranian në Arabinë Saudite. Gjashtë ushtarakët e tjerë amerikanë u vranë në një sulm iranian në Kuvajt.
