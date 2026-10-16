SHBA mban bisedime të tjera sekrete me udhëheqësit e mbështetur nga ushtria në Mianmar, në Tokio
Takimi në Tokio ishte i dyti brenda një muaji mes Uashingtonit dhe qeverisë së mbështetur nga ushtria, ndërsa SHBA kërkon mbylljen e qendrave të mashtrimit dhe qasje te mineralet e rralla
Shtetet e Bashkuara dhe qeveria e Mianmarit e mbështetur nga ushtria kanë zhvilluar javën e kaluar në Tokio një tjetër raund bisedimesh të fshehta, siç njofton Reuters, duke u mbështetur në burime të njohura me çështjen. Ky ishte takimi i dytë brenda një muaji dhe shënon një rritje të dukshme të riangazhimit të Uashingtonit me gjeneralët, me të cilët kishte mbajtur distancë pas grushtit të shtetit të vitit 2021.
Delegacioni amerikan, sipas të njëjtave burime, u drejtua sërish nga ndihmëssekretari i Shtetit Michael Vance dhe përfshinte më shumë se një duzinë zyrtarësh. Mbetet ende e paqartë se kush e përfaqësoi palën e Mianmarit në Tokio dhe cilat çështje u trajtuan me saktësi në tryezë, ndërsa bisedimet u zhvilluan larg vëmendjes së publikut.
Takimi i mëparshëm, i mbajtur në shtator në kryeqytetin Najpitao, ishte përqendruar te lirimi i një biznesmeni amerikan dhe te mbyllja e qendrave të mashtrimit që kanë në shënjestër qytetarët amerikanë. Sipas burimeve, këto qendra u kanë vjedhur amerikanëve miliarda dollarë, ndërsa përpjekja për t’i mbyllur ato mund të hapë rrugën për diskutime më të gjera, përfshirë edhe shfrytëzimin e depozitave të mineraleve të rralla të Mianmarit.
Një tjetër objektiv i Uashingtonit është qasja te depozitat e mëdha të tokave të rralla të rënda, materiale që përdoren në një gamë të gjerë produktesh, nga automjetet elektrike te turbinat e erës. Pengesat, megjithatë, janë serioze: depozitat ndodhen kryesisht në territore të kontrolluara nga grupe të armatosura etnike, ndërsa Kina mbetet aktualisht blerësi kryesor i tyre.
Departamenti i Shtetit nuk ka komentuar në mënyrë konkrete për takimet e fundit, ndërsa Ministria e Jashtme e Japonisë ka bërë të ditur se ka komunikuar sipas nevojës me të dyja palët, pa dhënë detaje të mëtejshme. Javën e kaluar, SHBA hoqi sanksionet ndaj vajzës së një biznesmeni të akuzuar për mbështetje ndaj ushtrisë, një vendim që shihet si pjesë e një qasjeje të re të Uashingtonit ndaj vendit.
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