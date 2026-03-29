S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 99.64 ▲0%
ARI 4,524 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
₿ CRYPTO
BTC $66,712 ▼ -0.36% ETH $2,006 ▼ -0.91% XRP $1.3257 ▼ -1.46% SOL $82.0300 ▼ -1.67%
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲0 % ARI 4,524 ▲0 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲0 % ARI 4,524 ▲0 %
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
SHBA në gatishmëri: Deri në 16 stuhi kërcënojnë bregdetin amerikan

Autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar miliona qytetarë të përgatiten për një sezon potencialisht të rrezikshëm uraganesh, pasi parashikimet e reja për vitin 2026 tregojnë një aktivitet të shtuar në Atlantik.

Sipas raportimit të “New York Post”, bazuar në të dhënat e kompanisë meteorologjike “AccuWeather”, sezoni i këtij viti pritet të sjellë midis 11 dhe 16 stuhi të emërtuara.

Nga këto, parashikohet që katër deri në shtatë të shndërrohen në uragane, ndërsa dy deri në katër mund të arrijnë kategori të fuqishme (Kategoria 3 ose më e lartë).

Ekspertët theksojnë se përgatitja është “kritike”, pasi pritet që tre deri në pesë prej këtyre sistemeve të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në territorin e SHBA-së.

Sezoni i uraganeve në Atlantik, i cili zakonisht fillon më 1 qershor dhe zgjat deri më 30 nëntor, këtë vit shihet me shqetësim të shtuar për shkak të kushteve klimatike që favorizojnë zhvillimin e stuhive më të forta.

Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat më të larta të ujërave në Oqeanin Atlantik dhe faktorë të tjerë atmosferikë mund të nxisin intensifikimin e shpejtë të uraganeve, duke rritur rrezikun për dëme të mëdha në zonat bregdetare.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të përgatisin plane emergjence, të sigurojnë furnizime bazë dhe të ndjekin njoftimet zyrtare, pasi një sezon aktiv mund të sjellë ndërprerje energjie, përmbytje dhe evakuime masive.

Ky paralajmërim vjen në një kohë kur SHBA-ja ka përjetuar disa sezone të rënda uraganesh vitet e fundit, duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e përgatitjes dhe reagimit të shpejtë ndaj fatkeqësive natyrore. //a.i/

