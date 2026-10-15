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Ukraina

SHBA propozon shkrirjen e një pjese të aseteve ruse për të rinisur bisedimet e paqes, evropianët e refuzojnë planin

Plani i paraqitur nga Steve Witkoff dhe Jared Kushner parashikonte kalimin e një pjese të aseteve sovrane ruse të ngrira në një mekanizëm nën mbikëqyrjen e Uashingtonit, por delegatët evropianë e hodhën poshtë idenë.

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White House staff pose for photos in the Rose Garden, Tuesday, May 6, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Shtetet e Bashkuara u kanë kërkuar aleatëve evropianë të shqyrtojnë shkrirjen e një pjese të aseteve sovrane ruse, të bllokuara pas pushtimit të Ukrainës, me synimin për të hapur sërish rrugën e bisedimeve të paqes. Sipas propozimit, fondet e liruara nuk do t’u ktheheshin drejtpërdrejt Moskës, por do të kalonin në një mekanizëm financiar nën mbikëqyrjen e Uashingtonit, si një levë për ta rikthyer Rusinë dhe Ukrainën në tryezën e negociatave, siç njofton Reuters, duke iu referuar raportit të Financial Times.

Steve Witkoff
I dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff (foto arkiv)

Planin e paraqitën i dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit Donald Trump. Të dy e kanë shtjelluar idenë përpara përfaqësuesve evropianë, por këta të fundit e refuzuan propozimin dhe nuk pranuan që asetet e ngrira të përdoren në këtë mënyrë.

Refuzimi evropian ka peshë vendimtare, sepse pjesa dërrmuese e aseteve sovrane ruse të bllokuara mbahet pikërisht në Evropë. Pa pëlqimin e kryeqyteteve evropiane, një mekanizëm i tillë praktikisht nuk mund të vihet në jetë, pavarësisht shtytjes që vjen nga Uashingtoni.

Çështja e fatit të aseteve ruse është prej kohësh një nga pikat më të ndjeshme të përplasjes mes aleatëve perëndimorë. Diskutimi nëse këto fonde duhen përdorur për të mbështetur Ukrainën, për rindërtimin e saj apo si mjet presioni ndaj Moskës është shoqëruar me debate të gjata, ndërsa propozimi i fundit amerikan duket se e ka rihapur atë mosmarrëveshje.

Reuters nënvizon, megjithatë, një rezervë të rëndësishme: agjencia nuk arriti ta verifikonte në mënyrë të pavarur raportin e Financial Times. Për këtë arsye, hollësitë e propozimit dhe të diskutimeve mes palëve duhen trajtuar me kujdes, derisa të ketë konfirmime të tjera për përmbajtjen e tij.

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