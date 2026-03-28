SHBA – Witkoff: Bisedimet me Iranin ndoshta javën e ardhshme
I dërguari special i qeverisë amerikane, Steve Witkoff deklaroi se priste që bisedimet me Iranin të zhvilloheshin javën e ardhshme.
“Ne mendojmë se do të ketë takime këtë javë”, tha ai në një konferencë në Florida.
Mbetet e paqartë se në çfarë formati do të zhvilloheshin bisedimet.
Ai nuk dha detaje.
Witkoff konfirmoi se iranianët e kishin pasur planin 15-pikësh të SHBA-së për një kohë.
Ai tha se SHBA-të po prisnin një përgjigje nga Irani.
Witkoff tha se si pjesë e çdo plani paqeje, Irani do të duhej të dorëzonte rezervat e tij të uraniumit të pasuruar.
Ai theksoi se SHBA-të nuk mund të përballonin “një Kore të Veriut të dytë” në Lindjen e Mesme, pasi kjo mund të destabilizonte botën./ a.jor.
