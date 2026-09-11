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Bota

Shefi i mbrojtjes i SHBA-së zotohet t’i japë fund luftës me Iranin

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Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, u zotua të premten se do ta “përfundojë këtë luftë” me Iranin, ndërsa iu drejtua një ceremonie në Pentagon për të shënuar 25-vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit 2001, të cilat vranë gati 3,000 njerëz.

Hegseth foli përkrah Presidentit Donald Trump dhe Gjeneralit Dan Caine, kryetar i Shefave të Përbashkët të Shtabit, në ceremoninë përkujtimore të viktimave të sulmeve dhe nderimit të personelit ushtarak amerikan dhe ndihmësve të parë.

“Ende ka armiq që na urrejnë”, tha Hegseth, duke paralajmëruar se kundërshtarët vazhdojnë të përpiqen të frenojnë fuqinë e SHBA-së dhe të vrasin qytetarë amerikanë, duke shtuar se Uashingtoni mbetet “vigjilent” përballë kërcënimeve të tilla.

Duke iu referuar Iranit, Hegseth tha se SHBA-të kishin “shkatërruar” atë që ai e përshkroi si “sponsori më i frytshëm shtetëror i terrorizmit në botë” gjatë gjashtë muajve të fundit.

Ai akuzoi udhëheqjen e Iranit se i uroi SHBA-së “vdekjen për gati gjysmë shekulli” dhe se i përshëndeti sulmet e 11 shtatorit dhe sponsorizoi sulme kundër amerikanëve për dekada të tëra.

«Por ata nuk e morën parasysh këtë president», tha Hegseth, duke iu referuar Trumpit.

Ai tha se forcat amerikane kishin vrarë udhëheqës iranianë, kishin shkatërruar forcën ajrore dhe marinën e vendit dhe kishin eliminuar mbrojtjen e tij ajrore.

«Ne ende po i dërgojmë terroristët aty ku u takon, në ferr, dhe anije cisterna në fund të oqeanit, aty ku u takon», tha Hegseth.

Ai shtoi se Uashingtoni po punonte për të siguruar që Irani “nuk do të kishte kurrë një armë bërthamore”, ndërsa presioni ekonomik mbi Teheranin po shtohej.

«Ne e kontrollojmë Ngushticën», tha Hegseth, duke iu referuar Ngushticës së Hormuzit. «Ne do ta përfundojmë këtë luftë».

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