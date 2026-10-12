Shefi i OKB-së për të drejtat e njeriut: Më shumë luftime mes Jemenit dhe Arabisë Saudite do të sjellin vetëm mjerim
Volker Turk kërkon ulje të tensioneve pas sulmeve të përsëritura të Huthi-t ndaj aeroporteve saudite dhe thotë se sulmet ndaj civilëve shkelin të drejtën ndërkombëtare humanitare.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, ka bërë thirrje për ulje të tensioneve mes Jemenit dhe Arabisë Saudite, duke paralajmëruar se më shumë luftime do të sjellin vetëm mjerim. Thirrja e tij, të cilën e përcjell Al Jazeera, vjen pas sulmeve të përsëritura të Huthi-t ndaj aeroporteve saudite, përfshirë atë të Riadit.
Arabia Saudite thotë se sulmet kanë vrarë të paktën 18 persona dhe ka premtuar një përgjigje serioze ndaj Huthi-t, të cilët kanë goditur aeroportin “Mbreti Khalid” në dy ditë radhazi.
Turk theksoi se sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe duhet të hetohen, ndërsa përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi.
Apeli i shefit të të drejtave të njeriut të OKB-së shton presionin ndërkombëtar për shuarje të përshkallëzimit, ndërsa përleshjet në Jemen dhe sulmet ndërkufitare kërcënojnë ta zgjerojnë më tej luftën rajonale.
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