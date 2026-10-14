Shitjet e automjeteve elektrike në SHBA japin shenja jete: 6.1% e tregut në tremujorin e tretë
Shitjet janë rritur për tre tremujorë radhazi pas rënies që pasoi heqjen e kredive tatimore, sipas raportit të ri të Cox Automotive; Toyota, Rivian dhe Subaru udhëheqin rritjen, ndërsa shitjet e Tesla-s bien me 20%.
Mos e shkruani ende nekrologjinë e automjetit elektrik amerikan — siç njofton TechCrunch, pas rënies që pasoi anulimin e kredive tatimore vitin e kaluar, shitjet në SHBA janë rritur për tre tremujorë radhazi, sipas një raporti të ri të Cox Automotive.
Automjetet elektrike kapën 6.1% të tregut amerikan, rezultati i tyre më i mirë që nga tremujori i tretë i vitit 2025. Sipas analizës që shoqëron raportin, drejtoresha e njohurive të industrisë në Cox Automotive, Stephanie Valdez Streaty, thotë se tregu po e gjen sërish ekuilibrin; çmimet më konkurruese dhe çmimet e larta të karburantit kanë rikthyer interesin e konsumatorëve.
Toyota, Rivian dhe Subaru udhëhoqën grupin. Shitjet e Toyota bZ dhe Lexus RZ u dyfishuan pothuajse pas rifreskimit që mbërriti te shitësit në fund të vitit të kaluar; modelet e përditësuara morën porta karikimi në stilin e Tesla-s, bateri më të mëdha, motorë më të fuqishëm dhe karikim më të shpejtë.
Ndërkohë, siç njofton TechCrunch, shitjet e Tesla-s ranë me 20% në bazë vjetore, megjithëse kompania ruan avantazhin e pionierit dhe shiti mbi gjysmën e të gjitha automjeteve elektrike në tremujorin e tretë.
Rimëkëmbja amerikane i ngjan asaj të Gjermanisë pas ndalimit të stimujve në nëntor 2023: muajin pasues shitjet ranë me më shumë se gjysmën, por pastaj u rikuperuan në mënyrë të qëndrueshme, dhe gushti — muaji i fundit me të dhëna — ishte i dyti më i miri në histori atje.
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