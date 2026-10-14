☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 95.10 ▲1.02%
ARI 4,121 ▼1.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,739 ▼ -2% ETH $2,420 ▼ -3.65% XRP $1.3229 ▼ -3.56% SOL $103.9800 ▼ -3.06%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 95.10 ▲1.02 % ARI 4,121 ▼1.35 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 95.10 ▲1.02 % ARI 4,121 ▼1.35 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Musk ia hedh fajin administratës Trump për kufizimin e Starshield-it në Ukrainë, Fedorov: lidhja deri në 160 km/h po rikthehet “Protesta s’ka lidhje me opozitën”- Hasimja: Janë në pozicion jashtë loje, opozitën po e bëjnë njerëzit në shesh! Shitjet e automjeteve elektrike në SHBA japin shenja jete: 6.1% e tregut në tremujorin e tretë Kjo nuk është më protestë, por cenim i rendit kushtetues TURQI – Reshjet e dendura përmbytin Stambollin, rrëshqitje dherash në disa zona
Menu
Teknologji

Shitjet e automjeteve elektrike në SHBA japin shenja jete: 6.1% e tregut në tremujorin e tretë

Shitjet janë rritur për tre tremujorë radhazi pas rënies që pasoi heqjen e kredive tatimore, sipas raportit të ri të Cox Automotive; Toyota, Rivian dhe Subaru udhëheqin rritjen, ndërsa shitjet e Tesla-s bien me 20%.

· 2 min lexim

Mos e shkruani ende nekrologjinë e automjetit elektrik amerikan — siç njofton TechCrunch, pas rënies që pasoi anulimin e kredive tatimore vitin e kaluar, shitjet në SHBA janë rritur për tre tremujorë radhazi, sipas një raporti të ri të Cox Automotive.

Automjetet elektrike kapën 6.1% të tregut amerikan, rezultati i tyre më i mirë që nga tremujori i tretë i vitit 2025. Sipas analizës që shoqëron raportin, drejtoresha e njohurive të industrisë në Cox Automotive, Stephanie Valdez Streaty, thotë se tregu po e gjen sërish ekuilibrin; çmimet më konkurruese dhe çmimet e larta të karburantit kanë rikthyer interesin e konsumatorëve.

Toyota, Rivian dhe Subaru udhëhoqën grupin. Shitjet e Toyota bZ dhe Lexus RZ u dyfishuan pothuajse pas rifreskimit që mbërriti te shitësit në fund të vitit të kaluar; modelet e përditësuara morën porta karikimi në stilin e Tesla-s, bateri më të mëdha, motorë më të fuqishëm dhe karikim më të shpejtë.

Ndërkohë, siç njofton TechCrunch, shitjet e Tesla-s ranë me 20% në bazë vjetore, megjithëse kompania ruan avantazhin e pionierit dhe shiti mbi gjysmën e të gjitha automjeteve elektrike në tremujorin e tretë.

Rimëkëmbja amerikane i ngjan asaj të Gjermanisë pas ndalimit të stimujve në nëntor 2023: muajin pasues shitjet ranë me më shumë se gjysmën, por pastaj u rikuperuan në mënyrë të qëndrueshme, dhe gushti — muaji i fundit me të dhëna — ishte i dyti më i miri në histori atje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu