Shohei Ohtani mund të shkojë në listën e të lënduarve, thotë trajneri i Dodgers
Shohei Ohtani mungoi për ndeshimin e tretë radhazi për shkak të shqetësimeve në gjurin e majtë dhe bicepsin e djathtë. Ai nuk ka hedhur që nga 3 korriku, ndërsa në goditje ka pasur rënie të formës kohët e fundit, me .137 mesatare dhe një homerun në 13 ndeshjet e fundit, teksa organizimi i ekipeve po përpiqet të menaxhojë shëndetin e dyanshëm të yllit.
Sipas Bleacher Report, menaxheri Dave Roberts tha se vendosja e Ohtanit në listën e të lënduarve do të ishte “më shumë një pengesë” për ekipin, pasi si lojtar dyanshëm ai do të detyrohej të qëndronte atje për të paktën 15 ditë në vend të 10 ditëve të zakonshme; skuadra mund ta datojë prapa këtë periudhë deri në tre ditë, por megjithatë mungesa do të ishte e dukshme. Roberts gjithashtu përmendi se Ohtani bëri disa goditje në kafazin e stërvitjes të shtunën pas dy ditësh pushim dhe nuk raportoi dhimbje, duke shtuar se duket më i relaksuar dhe me më shumë energji ditët e fundit.
Skuadra vazhdon të mbështetet te rotacioni i fortë i hedhësve, por Ohtani mbetet një element i rëndësishëm ofensiv për fazën e play-off—ai shënoi tetë homerun në 17 ndeshje në postseason sezonin e kaluar dhe mori çmimin MVP të Serisë për Titullin e Ligës Kombëtare në fitore ndaj Milwaukee Brewers. Dodgers kanë një epërsi prej 10.5 ndeshjesh në Divizionin Perëndimor të Ligës Kombëtare, por do t’i duhet Ohtani në formë për të synuar një titull të tretë radhazi.
Ende nuk dihet nëse organizata do ta vendosë zyrtarisht Ohtanin në listën e 15 ditëve, dhe kjo do të ndikojë në qasjen e skuadrës për pjesën e mbetur të sezonit; Sipas Bleacher Report, vendimi do të përcaktojë sa gjatë do të mungojë ylli dhe si do të rregullohet line-up-i i Dodgerëve për fazën e eliminimit.
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